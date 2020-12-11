Режиссером картины выступит Эдвард Бергер.

Netflix снимет новый фильм по роману Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен".

Читайте также"Чудо-женщина: 1984": вышел новый трейлер супергеройского фильма (видео)Об этом пишет Variety.

Производство должно начаться в марте. Главную роль получил Даниэль Брюль ("Счастливого Рождества", "Пятая власть", "Ультиматум Борна", "Колония Дигнидад", "Алиенист").

Бывший журналист Йен Стокелл и продюсер Лесли Патерсон написали сценарий, основанный на романе Эриха Марии Ремарка, опубликованный в 1929 году.

Режиссером картины выступит Эдвард Бергер ("Патрик Мелроуз", "Джек" и "Германия "83")

В начале этого года Бергер назвал проект "физическим, интуитивным и очень современным фильмом, о котором никогда не рассказывали с точки зрения моей страны".

"Сейчас у нас есть шанс снять антивоенный фильм, который действительно коснется нашей аудитории", - сказал Бергер.

Продюсером фильма станут Мальте Грюнерт ("Последствия", "Последняя любовь на Земле") и Даниэль Дрейфусс ("Серхио", "Нет").

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Автор: Людмила Жерновская