Netflix снимет новый фильм по роману Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен".
Читайте также"Чудо-женщина: 1984": вышел новый трейлер супергеройского фильма (видео)Об этом пишет Variety.
Производство должно начаться в марте. Главную роль получил Даниэль Брюль ("Счастливого Рождества", "Пятая власть", "Ультиматум Борна", "Колония Дигнидад", "Алиенист").
Бывший журналист Йен Стокелл и продюсер Лесли Патерсон написали сценарий, основанный на романе Эриха Марии Ремарка, опубликованный в 1929 году.
Режиссером картины выступит Эдвард Бергер ("Патрик Мелроуз", "Джек" и "Германия "83")
В начале этого года Бергер назвал проект "физическим, интуитивным и очень современным фильмом, о котором никогда не рассказывали с точки зрения моей страны".
"Сейчас у нас есть шанс снять антивоенный фильм, который действительно коснется нашей аудитории", - сказал Бергер.
Продюсером фильма станут Мальте Грюнерт ("Последствия", "Последняя любовь на Земле") и Даниэль Дрейфусс ("Серхио", "Нет").
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