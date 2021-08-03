Первая часть последнего сезона выйдет уже 3 сентября, а вторая - 3 декабря.

Стриминговая платформа Netflix выпустила трейлер первой части пятого сезона криминальной драмы "Бумажный дом". Она будет состоять из 5 серий.

Согласно сюжету, в новом сезоне банда сталкивается с одним из самых темных моментов, потеряв одного из своих участников. Профессор (Альваро Морте) задержан инспектором Сьеррой (Найва Нимру) и впервые у него нет плана побега.

"Теперь банда будет втянута в необратимые ситуации, в дикую войну. Это самая эпическая часть из всех, которые мы сняли", - говорит шоураннер Алекс Пина.

В пятом сезоне сериала появятся такие актеры как Итциар Итуньо, Педро Алонсо, Мигель Эрран, Хайме Лоренте, Энрике Арсе, Эстер Асебо, Дарко Перич, Кити Манвер, Говик Кечкериан Родриго де ла Серна, Лука Перош, Белен Куэста, Фернандо Сото, Хосе Мануэль Пога, Марио де ла Роса и Фернандо Кайо.

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Автор: Диана Могилевич