По сюжету Бонд, которого в последний раз воплощает на экране Дэниел Крейг, возвращается на службу после отставки.

Студия Universal Pictures выпустила новый трейлер 25 фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Один из самых ожидаемых фильмов года должен выйти на большие экраны в ноябре.

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По сюжету Бонд, которого в последний раз воплощает на экране Дэниел Крейг, возвращается на службу после отставки. Его просит о помощи старый друг - агент ЦРУ Феликс Лейтер. Лейтер хочет отыскать похищенного ученого.

Судя по трейлеру, в фильме нас, как обычно, ждет множество погонь и перестрелок, а также невероятные пейзажи, поэтому ленту стоит посмотреть в кинотеатре.

25-й фильм о Джеймсе Бонде под названием "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом должен был выйти в украинском прокате 9 апреля, однако был перенесен из-за коронавируса на ноябрь.

Режиссер фильма "Не время умирать" не стал дорабатывать его из-за переноса премьеры.

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Автор: Ольга Броскова