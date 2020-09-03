Фильм выходит на экраны в ноябре / скриншот

Студия Universal Pictures выпустила новый трейлер 25 фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Один из самых ожидаемых фильмов года должен выйти на большие экраны в ноябре. 

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По сюжету Бонд, которого в последний раз воплощает на экране Дэниел Крейг, возвращается на службу после отставки. Его просит о помощи старый друг - агент ЦРУ Феликс Лейтер. Лейтер хочет отыскать похищенного ученого.

Судя по трейлеру, в фильме нас, как обычно, ждет множество погонь и перестрелок, а также невероятные пейзажи, поэтому ленту стоит посмотреть в кинотеатре. 

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Автор: Ольга Броскова