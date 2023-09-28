Новый сезон культового сериала получил название "Ночная страна".

Стриминговый сервис Max, который образовался на базе HBO Max и Discovery+, представил новый тизер четвертого сезона культового детективного сериала-антаологии "Настоящий детектив" (True Detective).

Также из нового ролика наконец стала известна дата премьеры долгожданного нового сезона сериала – 14 января 2024 года, хотя ранее его обещали выпустить до конца 2023 года. Сезон будет состоять из шести эпизодов с финалом 18 февраля.

Четвертый сезон "Настоящего детектива" получил название "Ночная страна", а его события будут проходить на Аляске. Там две женщины-детектива – опытная Лиз Дэнверс и молодая Эванджелин Наварро, которые не очень ладят друг с другом – будут расследовать исчезновение и предполагаемое убийство нескольких сотрудников исследовательской станции.

Главные роли в новом сезоне исполнили Джоди Фостер ("Молчание ягнят", "Таксист", "Резня", "Мавританец") и профессиональная боксерка Кали Реис ("Черные мухи", "Заложница: Найти пропавшую").

Также в четвертом сезоне "Настоящего детектива" задействованы Кристофер Экклстон (сериал "Доктор Кто", фильмы "28 дней спустя", "Джи Ай Джо: Атака кобры"), Фиона Шоу (франшиза "Гарри Поттер", фильмы "Древо жизни", "Джейн Эйр"), Джон Хокс ("От заката до рассвета", "Идентификация") и другие.

Хотя идея нового сезона принадлежит создателю сериала Нику Пиццолатто, в итоге он ограничился лишь ролью исполнительного продюсера (в предыдущих сезонах он выступал сценаристом и режиссером отдельных эпизодов), тогда как шоураннером сериала стала Исса Лопес, которая до этого работала в основном на мексиканском телевидении. Также над четвертым сезоном работал лауреат премии "Оскар "за фильм "Лунный свет" Барри Дженкинс.

Сериал "Настоящий детектив" – что известно

В 2014 году вышел первый сезон детективного сериала "Настоящий детектив", созданного по идее американского писателя Ника Пиццолатто. Снял его Кэри Фукунага ("Джейн Эйр", "Не время умирать"). Сериал был высоко оценен критикам и зрителями, а потому уже в 2015 году вышел его второй сезон. Третьего сезона пришлось ждать до 2019 года.

При этом в каждом сезоне сериала расследовалось отдельное дело с участием новых персонажей и актеров. Так, в первом сезоне в центре сюжета были детективы Раст Коул (Мэттью Макконехи) и Мартин Харт (Вуди Харрельсон), которые расследовали серию ритуальных убийств в Луизиане в течение 20 лет. События второго сезона разворачивались в Калифорнии и касались мафии и коррупции. В центре сюжета были два детектива – Рэй Велкоро (Колин Фаррелл) и Рэйчел Макадамс (Эни Безеридес), полицейский Пол Вулроу (Тейлор Китч) и босс мафии Фрэнк Семион (Винс Вон). Третий сезон рассказывал о детективах Уэйне Гейзе (Магершала Али) и Роланде Уэсте (Стивен Дорф), которые расследовали исчезновение детей в Арканзасе в течение нескольких десятилетий.

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