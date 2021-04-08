Кадр из сериала / Скриншот YouTube
Новый супергеройский сериал "Наследие Юпитера" обзавелся трейлером. Премьера запланирована на 7 мая 2021 года.
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Об этом сообщает 112ua.tv.
Главные роли исполнят Джош Дюамель, Бен Дэниелс, Лесли Бибб, Эндрю Хортон, Елена Кампурис, Мэг Чэмберс Стидл, Анна Акана и др.
Согласно сюжету, супергерои разных поколений получат способности и станут уважаемыми людьми. Но одни будут бороться за спасение мира, а другие - жаждут только славы.
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