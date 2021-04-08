Сериал будет состоять из восьми серий.

Новый супергеройский сериал "Наследие Юпитера" обзавелся трейлером. Премьера запланирована на 7 мая 2021 года.

Читайте такжеОбнародован тизер второй части "Звездный путь: Пикар"

Об этом сообщает 112ua.tv.

Главные роли исполнят Джош Дюамель, Бен Дэниелс, Лесли Бибб, Эндрю Хортон, Елена Кампурис, Мэг Чэмберс Стидл, Анна Акана и др.

Согласно сюжету, супергерои разных поколений получат способности и станут уважаемыми людьми. Но одни будут бороться за спасение мира, а другие - жаждут только славы.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич