Мюзикловая кино-эстетика и звезды в сказочных образах: состоялись съемки музыкального фильма 'Рождество. Ты не один'

Состоялись масштабные съемки проекта "Рождество. Ты не один" - сказочного музыкального фильма о рождественском чуде и осуществлении заветной мечты. Премьера фильма состоится 24 декабря в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

В центре сюжета - история маленькой девочки, которая мечтает найти семью. Она убеждена, что ей не хватает чего-то важного для того, чтобы ее выбрали родители, возможно, красоты, ума или остроумия. Фантастические Рождественские духи обещают помочь ей получить эти качества. Но действительно ли нужно менять себя, чтобы почувствовать любовь близких?

Главную роль в музыкальном фильме сыграла юная талантливая актриса, 10-летняя Агния Костик из Ивано-Франковска. Агния уже имеет опыт игры вместе с Ирмой Витовской в спектакле "Оскар и розовая дама" Ивано-Франковского драмтеатра и в короткометражном фильме "Басни".

Согласно режиссерскому видению Кати Царик, музыкальный фильм объединит мюзикловую кино-эстетику с театральными приемами по декорациям.

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Сказочную атмосферу съемок создавали оригинальные и яркие декорации. Основную локацию оформили в стиле волшебной 3D открытки. Смена сцен - " переход" в мир каждого Рождественского духа происходил благодаря огромной замочной скважине. Мир каждого Рождественского духа символизировали определенные предметы.

Мир МАСЛЯНЫХ, которых сыграли alyona alyona и Jerry Heil, - постоянного праздника и веселых угощений украшали гигантские пончики и макаруны.

В мир KAZKA в роли ТУМАННОЙ можно перенестись, коснувшись волшебной ракушки, его иллюзорность и изменчивость воплощали блестящие дискоболы.

Роль властной колдуньи ЛЮТОЙ примерила на себя Маша Ефросинина, сидя на большом троне.

MONATIK перевоплотился в забавного БАБАЯ: Того, что живет под кроватью. БАБАЙ пугал девочку тенями, выглядывая из-за большой многослойной кровати с одеялами, матрасами и подушками.

Мир НОЧНИЦ, роли которых исполнили ROXOLANA, TAYANNA, Даша Квиткова, - это королевство зеркал. DOROFEEVA перевоплотилась в образ ФЛОЯРЫ, ее мир - пространство восхищения, обожания и пылких красных сердец.

ОБЛУДЫ в исполнении Schmalgauzen живут миром путешествий, о которых они забывают, поэтому их сцена была наполнена десятками чемоданов.

ZLATA OGNEVICH и Ostrovskyi приглашали в безупречный и совершенный мир БЕЛЫХ.

Мир ВЕТРОВ, которых сыграли KADNAY, OTOY и Максим Девизоров, - о детскости, вечной игре и безудержных выходках.

Пространство ПЕРЕЛЕСНИКА, которого воплотил Виктор Андриенко, было заполнено книгами и гаджетами, настольными играми, приборами.

Андрей Алехин предстал в образе ПТИЦЫ, именно он заманивает девочку в мир духов.

Дух ХОЗЯИНА, в которого перевоплотился Юрий Горбунов, знает правила существования мира духов и следит за соблюдением порядка.

Екатерину Осадчую можно будет увидеть в фильме в роли экскурсовода.

KOLA воплотила роль воспитательницы, которая приносит добрую весть девочке.

А Никита Добрынин и Натали Солоник сыграют маму и папу девочки.

Съемки длились два насыщенных дня и ночь, а одной из локаций для проекта стал ЦУМ, который уже несколько лет является символом праздничного города.

"Моя роль - это дух праздника Масленицы, и самое увлекательное в ней то, что ты действительно погружаешься в этот характер. Чтобы сыграть абсолютный праздник, нужно отпустить все тревоги, заботы и страхи. И мне магическим образом это удалось! Музыкальные рождественские проекты важны, потому что культура должна существовать вопреки всему. Дети должны расти на правильных истинах, ведь через 10 лет именно они будут строить нашу страну. И, конечно, стоит вспомнить "Один дома". Я считаю, что это один из ключевых факторов, который сделал наш украинский "Щедрик" известным во всем мире " , - поделилась впечатлениями от съемок Jerry Heil.

О перевоплощении в свою роль рассказала KOLA: "В мюзикле "Рождество. Ты не один" я играю очень чувственную роль. Когда я учила свою роль, я плакала. Я хочу, чтобы на все праздники, и не только, наши украинские дети чувствовали заботу и были в любящих семьях. В рождественскую ночь будет огромная красота, которая, я уверена, всех вас вдохновит, растрогает, удивит и придаст сил".

Dorofeeva рассказала об ощущениях во время съемок: "Если честно, то в образе Флояры собрано все то, что я не люблю в других людях. Именно поэтому мне было очень интересно сыграть роль самовлюбленной и самоуверенной девушки. Потому что в жизни я - полная ее противоположность. Учитывая то, что накануне съемок у меня был большой сольный концерт во Дворце Спорта, и все усилия шли туда, то у меня почти не было времени на подготовку к этой роли. Я работала над ней наедине с собой: учила и повторяла тексты, пока ехала в машине - это было единственное возможное время. Однако когда я со своим балетом сошли в кадр в день съемок, то мы насмеялись над тем, что происходило на съемочной площадке, поскольку эта роль - действительно гротескная и смешная".

Специально для "Рождество. Ты не один" написан саундтрек, а музыкальные хиты артистов прозвучат в новом прочтении.

Над созданием проекта работает команда Big Brave Events под руководством Владимира Завадюка. Режиссер - Катя Царик, авторы идеи и сценария - Анастасия Алексеева и Леша Чащин, музыкальный продюсер - Сергей Могилевский, автор композиций - Евгений Триплов, исполнительный продюсер - Татьяна Писанко.

Посмотреть праздничный проект можно будет на телеканале "1+1 Украина" в Сочельник.