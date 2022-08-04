Режиссер Джонни Киевский опубликовал тизер к драматическому фильму "Кровавая нефть" с саундтреком от Юлии Саниной, фронтвумен The HARDKISS.

"Кровавая нефть" – художественный фильм-антология о героическом сопротивлении украинского народа во время полномасштабного вторжения российских захватчиков в Украину.

"Фильм "Кровавая нефть" посвящен героям и жертвам войны, которую развязала страна-террорист Россия", - отметил режиссер фильма Джонни Киевский.

Фильм состоит из семи короткометражных новелл. Каждая новелла - история на реальных событиях, освещает отдельный аспект войны: героизм Вооруженных сил Украины, военные преступления Российской Федерации, трагедию ребенка, семью которого убила Россия…

Отдельное внимание в фильме уделено вопросу коллаборации некоторых иностранных политиков и бизнесменов с российским агрессором. Многие идут на уступки российским террористам из-за дешевой российской нефти и газа.

Фильм подчеркивает, что цена дешевой российской нефти измеряется не в долларах, евро или рублях. Она измеряется жизнями украинцев - женщин и детей, которых Россия убивает каждый день из оружия, производство которого оплачивают страны, которые покупают российские энергоносители.

Фильм "Кровавая нефть" задает вопрос "Сколько литров нефти стоит жизнь ребенка?" Ведь каждый раз, потерпев поражение на поле боя, Россия прибегает к убийству мирных жителей бомбами и ракетами.

Операторы проекта - Евгений Усанов и Владимир Кратинов. Среди актеров, которые присоединились к проекту - Тарас Цымбалюк ("Крепостная", "Черный ворон"), Дарья Легейда ("Крепостная"), Михаил Войчук ("Илловайск"), Андрей Твердак.

В тизере фильма звучит песня сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина" - саундтрек от Юлии Саниной, фронтвумен The HARDKISS. Аранжировку песни исполнил Юрий Шепета ("Великий Гэтсби").

Премьера фильма состоится в конце 2022 года.

Напомним, ранее на Киевщине начались съемки фильма о героях, которые вывозили людей из оккупации.

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