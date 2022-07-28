Съемки проходят при содействии Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Вопреки регулярным ракетным обстрелам, в Киевской области начались съемки героической кинореконструкции "Область Героев". Этот кинопроект продемонстрирует героические поступки жителей Киевщины во время оккупации. Это люди, благодаря которым были спасены десятки тысяч украинских жизней.

"Победа на Киевщине имеет для Украины историческое значение. Необходимо показать, что героические поступки простых украинцев сыграли в этой победе очень важную роль. Этот кинопроект - составляющая эмоционального и морального восстановления Киевщины и всей Украины", - отмечает председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

Фильм "Область Героев" станет первой масштабной кинореконструкцией пяти реальных историй об ангелах, которые прошли сквозь ад. Одна из историй о двух мужчинах - Андрея, верующего отца пятерых детей, и Александра, 21-летнего атеиста. Они познакомились на Ирпенском мосту 3-го марта, и с того дня, под обстрелами, рискуя жизнью, в течение месяца оккупации вывезли более 11 000 взрослых и детей, жителей Ирпеня, Бучи, Ворзеля, Гостомеля. На вопрос: почему они это сделали, отвечают: "А кто им поможет, если не мы?"

Проект создается при содействии Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"Качественное украинское кино - это мощный инструмент для восстановления украинского пространства, украинской жизни и мы всегда поддерживаем такие проекты", - комментирует председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Марина Кудерчук.

Кинопроект создает украинский продюсер и актер Алексей Комаровский.

"Мы донесем всему миру языком кино, кто такие – украинцы, какие они - свободные люди. Этот фильм увидят во многих странах", - отмечает автор и продюсер Алексей Комаровский.

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