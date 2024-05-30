Четвертый сезон хитового супергеройского сериала выйдет в августе 2024 года.

Стриминговый гигант Netflix показал первый трейлер четвертого сезона супергеройского сериала "Академия Амбрелла" (The Umbrella Academy), который станет для шоу последним.

Ранее стало известно, что четвертый сезон сериала короче других – он будет насчитывать всего шесть эпизодов вместо привычных десяти в предыдущих сезонах. Все серии выйдут одновременно 8 августа 2024 года.

Сериал "Академии Амбрелла" – что стоит знать

Сериал "Академия Амбрелла" снят на основе комиксов авторства вокалиста рок-группы My Chemical Romance Джерарда Уэя. Его первый сезон вышел на Netflix 15 февраля 2019 года. Шоу получило положительные отзывы от критиков и зрителей, а потому вскоре его продлили на второй сезон, премьера которого состоялась 31 июля 2020 года. Третий сезон шоу вышел 22 июня 2022 года.

В центре сюжета – семь молодых людей со сверхспособностями, рожденные в один день и усыновленные эксцентричным миллиардером сэром Реджинальдом Харгривзом. Он воспитывает их в так называемой "Академии Амбрелла", где они развивают свои необычные таланты и превращаются в команду супергероев. Позже их пути расходятся, но после смерти своего "отца" уже взрослые герои снова собираются вместе и вынужденно объединяются, чтобы предотвратить конец света. После очередного спасения мира в финале третьего сезона герои потеряли свои силы и разошлись каждый своей дорогой. Однако четвертый сезон вновь объединит их.

Главные роли в сериале исполняют Эллиот Пейдж (Ваня Харгривз / Виктор Харгривз / Номер семь / Белая скрипка), Том Хоппер (Лютер Харгривз / Номер один / Космобой), Дэвид Кастанеда (Диего Харгривз / Номер Два / Кракен), Эмми Рейвер-Лампман (Эллисон Харгривз / Номер Три / Слух), Роберт Шиен (Клаус Харгривз / Номер четыре / Сеанс), Джастин Х. Мин (Бен Харгривз / Номер шесть / Ужас / Номер два) и Эйдан Галлахер (Номер пять).

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