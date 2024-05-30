Стриминговый гигант Netflix показал первый трейлер четвертого сезона супергеройского сериала "Академия Амбрелла" (The Umbrella Academy), который станет для шоу последним.
Ранее стало известно, что четвертый сезон сериала короче других – он будет насчитывать всего шесть эпизодов вместо привычных десяти в предыдущих сезонах. Все серии выйдут одновременно 8 августа 2024 года.
Сериал "Академии Амбрелла" – что стоит знать
Сериал "Академия Амбрелла" снят на основе комиксов авторства вокалиста рок-группы My Chemical Romance Джерарда Уэя. Его первый сезон вышел на Netflix 15 февраля 2019 года. Шоу получило положительные отзывы от критиков и зрителей, а потому вскоре его продлили на второй сезон, премьера которого состоялась 31 июля 2020 года. Третий сезон шоу вышел 22 июня 2022 года.
В центре сюжета – семь молодых людей со сверхспособностями, рожденные в один день и усыновленные эксцентричным миллиардером сэром Реджинальдом Харгривзом. Он воспитывает их в так называемой "Академии Амбрелла", где они развивают свои необычные таланты и превращаются в команду супергероев. Позже их пути расходятся, но после смерти своего "отца" уже взрослые герои снова собираются вместе и вынужденно объединяются, чтобы предотвратить конец света. После очередного спасения мира в финале третьего сезона герои потеряли свои силы и разошлись каждый своей дорогой. Однако четвертый сезон вновь объединит их.
Главные роли в сериале исполняют Эллиот Пейдж (Ваня Харгривз / Виктор Харгривз / Номер семь / Белая скрипка), Том Хоппер (Лютер Харгривз / Номер один / Космобой), Дэвид Кастанеда (Диего Харгривз / Номер Два / Кракен), Эмми Рейвер-Лампман (Эллисон Харгривз / Номер Три / Слух), Роберт Шиен (Клаус Харгривз / Номер четыре / Сеанс), Джастин Х. Мин (Бен Харгривз / Номер шесть / Ужас / Номер два) и Эйдан Галлахер (Номер пять).