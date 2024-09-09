Работа над лентой длилась 7 лет.

Вышел трейлер дебютного полнометражного фильма режиссера Павла Острикова "Ты - космос". Премьера ленты, созданной кинопродакшеном ForeFilms, состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 7 сентября в рамках официальной программы Discovery.

Работа над картиной длилась долгих 7 лет. На кинофестивале в Торонто фильм представили режиссер и один из продюсеров Владимир Яценко.

"Быть представленным здесь, начинать свой путь с TIFF - это большая удача, ведь этот фестиваль один из крупнейших и самых известных в мире. Мне нравится, что он зрительский, ведь мы делаем фильмы для зрителя, мы рассказываем истории, как это было тысячи лет до нас. И сейчас как никогда важно, чтобы украинские фильмы были услышаны", - подчеркнул Остриков.

Главную роль в фильме сыграл Владимир Кравчук, который сейчас служит в рядах ВСУ. А его партнером по экрану стал робот Максим, озвученный Леонидом Попадько. "Ты - космос" выйдет в украинский прокат весной 2025 года.

Фильм рассказывает об украинском дальнобойщике Андрее Мельнике, который после взрыва Земли остается последним человеком во вселенной, пока на связь не выходит француженка Катрин. В самом сердце этой истории лежит одиночество и наше желание найти кого-то, кому мы можем быть нужны. Даже если для этого нужно пересечь всю галактику. Это те вечные темы, которые всегда будут актуальными, особенно в темные времена.

Во время съемки ленты были созданы сложные павильонные декорации, робот, который самостоятельно двигался в кадре, разработаны концепты космического корабля и интерьеров, а также проделана большая работа, чтобы показать космические сцены.

Далее "Ты - космос" направляется в США на крупнейший жанровый кинофестиваль Fantastic Fest и жанровый кинофестиваль в Страсбурге. Ранее фильм получил награду First Cut Lab Award в программе Ukrainian Films Now в рамках Каннского кинорынка Marché du Film, а также в этом году стал одним из победителей программы proMOTION 2024 Украинского института.

Напомним, ранее на Международном Венецианском кинофестивале объявили победителей. Стало известно, получило ли награду украинское кино.

Вас также могут заинтересовать новости: