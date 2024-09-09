Вышел трейлер дебютного полнометражного фильма режиссера Павла Острикова "Ты - космос". Премьера ленты, созданной кинопродакшеном ForeFilms, состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 7 сентября в рамках официальной программы Discovery.
Работа над картиной длилась долгих 7 лет. На кинофестивале в Торонто фильм представили режиссер и один из продюсеров Владимир Яценко.
"Быть представленным здесь, начинать свой путь с TIFF - это большая удача, ведь этот фестиваль один из крупнейших и самых известных в мире. Мне нравится, что он зрительский, ведь мы делаем фильмы для зрителя, мы рассказываем истории, как это было тысячи лет до нас. И сейчас как никогда важно, чтобы украинские фильмы были услышаны", - подчеркнул Остриков.
Главную роль в фильме сыграл Владимир Кравчук, который сейчас служит в рядах ВСУ. А его партнером по экрану стал робот Максим, озвученный Леонидом Попадько. "Ты - космос" выйдет в украинский прокат весной 2025 года.
Фильм рассказывает об украинском дальнобойщике Андрее Мельнике, который после взрыва Земли остается последним человеком во вселенной, пока на связь не выходит француженка Катрин. В самом сердце этой истории лежит одиночество и наше желание найти кого-то, кому мы можем быть нужны. Даже если для этого нужно пересечь всю галактику. Это те вечные темы, которые всегда будут актуальными, особенно в темные времена.
Во время съемки ленты были созданы сложные павильонные декорации, робот, который самостоятельно двигался в кадре, разработаны концепты космического корабля и интерьеров, а также проделана большая работа, чтобы показать космические сцены.
Далее "Ты - космос" направляется в США на крупнейший жанровый кинофестиваль Fantastic Fest и жанровый кинофестиваль в Страсбурге. Ранее фильм получил награду First Cut Lab Award в программе Ukrainian Films Now в рамках Каннского кинорынка Marché du Film, а также в этом году стал одним из победителей программы proMOTION 2024 Украинского института.
Напомним, ранее на Международном Венецианском кинофестивале объявили победителей. Стало известно, получило ли награду украинское кино.