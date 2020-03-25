"Ни поцелуев, ни объятий": группа MOZGI выпустила новую песню про карантин (видео)
16:43, 25 марта 2020Кино и музыка
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Коллектив записал трек No Hugs No Kisses, в котором спел о режиме карантина.
Коллектив записал трек No Hugs No Kisses / УНИАН
Украинская группа MOZGI, как и многие знаменитости, не обошла вниманием тему вспышки коронавируса. Коллектив записал трек No Hugs No Kisses, в котором спел о режиме карантина.
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Премьера песни состоялась на YouTube-канале коллектива. Автором трека традиционно выступили Алексей Потапенко (Потап) и Алексей Завгородний (Позитив).
"Режим карантина нас изменит и это уже происходит. Мы надеемся в лучшую сторону! Но есть вещи за которыми мы дико скучаем - обнимашки и поцелуи", - прокомментировал Потап.
"Cool! Огонь, ребята! Актуальная песня", - похвалили работу пользователи сети.
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