Анатолий Анатолич призвал украинских родителей не смотреть в YouTube российские мультфильмы.

Популярный украинский телеведущий Анатолий Анатолич призвал украинских родителей не смотреть в YouTube российские мультфильмы, тем самым помогая авторам зарабатывать на монетизации.

Свое обращение он разместил на своей странице в Facebook.

"Не показывайте своим детям русский контент, который всегда был очень популярным в Украине. Мои дети также знают, кто такие "Фиксики" и кто такие "Маша и Медведь". Каюсь. Но сейчас они знают, что монетизация и прибыль от этих персонажей направляется в РФ. И должны помнить, что пока мы смотрим медведя, Машу и "паравозики" с животными, паравозики с тяжелой артиллерией движутся в сторону украинской границы", – написал он.

Свой пост он проиллюстрировал снимком, на котором изображен российский автомобиль со свастикой, в котором едут герои российских мультфильмов.

Ранее, как писал УНИАН, народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, в котором предлагают запретить русскую музыку на радио и ТВ. Народные избранники хотят запретить музыку страны-агрессора как минимум до окончания войны в Украине.

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