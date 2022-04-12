Депутаты хотят запретить российскую музыку в Украине как минимум до окончания войны.

24 февраля Россия развязала полномасштабную войну на территории Украины. Европейские страны уже ввели пакет санкций против России, теперь их хочет ввести и Украина.

Так, народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, в котором предлагают запретить российскую музыку на радио и ТВ. Народные избранники хотят запретить музыку страны-агрессора как минимум до окончания войны в Украине.

Если Верховная Рада поддержит законопроект, то российскую музыку нельзя будет слушать по радио и телевидению, в развлекательных заведениях, в общественном транспорте, в образовательных учреждениях, в гостиницах, ресторанах и кинотеатрах.

Также в законопроекте предлагается увеличить количество украинской музыки на радио и ТВ до 50%.

Напомним, ранее Jerry Heil выпустила хит с Зеленским, Кимом и Арестовичем.

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