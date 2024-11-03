Стало известно, какая лента получила гран-при.

В субботу, 2 ноября, в "Доме кино" состоялась церемония награждения победителей 53-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость". Жюри объявили триумфаторов в каждой номинации, а также обладателя главной награды - гран-при.

В 2024 году в программу конкурса вошло 123 фильма. Всего в кинофестивале приняли участие 44 страны. Программа КМКФ "Молодость" состояла из четырех категорий.

В частности, TEEN SCREEN (ленты для детей и подростков), Национальный конкурс короткого метра (игровые и анимационные короткометражные фильмы), Документальный конкурс (полнометражные документальные дебюты), Международный конкурс (игровые и документальные фильмы). Показ фильмов проходил в кинотеатре "Жовтень".

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На закрытии кинофестиваля показали картину польского режиссера Дамиана Коцура "Под Вулканом". Представили картину исполнительница главной роли София Разумовская и актриса Анастасия Карпенко.

Список победителей кинофестиваля "Молодость"

Гран-при - "Медовый месяц" Жанны Озирной (Украина, 2024)

- "Медовый месяц" Жанны Озирной (Украина, 2024) Лучший полнометражный фильм Международного конкурса - "Все, что мы представляем как свет" Паяла Кападия (Франция, Индия, Нидерланды, Люксембург, 2024)

- "Все, что мы представляем как свет" Паяла Кападия (Франция, Индия, Нидерланды, Люксембург, 2024) Специальная награда - "Новый год, который так и не наступил" Богдана Мурешана (Румыния, Сербия, 2024)

- "Новый год, который так и не наступил" Богдана Мурешана (Румыния, Сербия, 2024) Специальная награда - Видеокамера sony dcr-trv265e digital8, режиссер Геник Заяц (Украина, 2024)

- Видеокамера sony dcr-trv265e digital8, режиссер Геник Заяц (Украина, 2024) Лучший короткометражный фильм Международного конкурса и Скифский олень - "Мы хотим здесь жить" Александрины Туркан (Украина, 2023)

- "Мы хотим здесь жить" Александрины Туркан (Украина, 2023) Специальная награда Международного конкурса студенческого кино - "Хаос, который остался позади" Николаса Колиуса (Греция, 2023) и "Антология речной рыбы" Вейеры Ланпинпаа (Финляндия, 2024)

- "Хаос, который остался позади" Николаса Колиуса (Греция, 2023) и "Антология речной рыбы" Вейеры Ланпинпаа (Финляндия, 2024) Приз зрительских симпатий - "Молчание Устриц" Маркоса Пиментеля (Бразилия, 2024)

- "Молчание Устриц" Маркоса Пиментеля (Бразилия, 2024) Победитель документального конкурса - "Цветы Украины" Аделины Борец (Польша, 2024)

- "Цветы Украины" Аделины Борец (Польша, 2024) Лучшие фильмы в категории Teen Screen - "Маленькая Джо и старик" Патрисы Сове (Канада, 2024) и "Джина" Ульрики Кофлер (Австрия, 2024)

- "Маленькая Джо и старик" Патрисы Сове (Канада, 2024) и "Джина" Ульрики Кофлер (Австрия, 2024) Победитель национального конкурса короткометражных фильмов - "Аисты всегда возвращаются домой" Галы Козютинской (Украина, 2023).

- "Аисты всегда возвращаются домой" Галы Козютинской (Украина, 2023). Лучший студенческие фильмы Международного конкурса - "Как бабочка" Ирис Гершон Нагар (Израиль, 2023) и "Бася: Три короткие истории" Матеуша Петрак (Польша, 2023)

- "Как бабочка" Ирис Гершон Нагар (Израиль, 2023) и "Бася: Три короткие истории" Матеуша Петрак (Польша, 2023) Специальная награда национального конкурса короткометражных фильмов - "Дополнительные Сцены" Романа Химея, Яремы Малащука (Украина, 2024) и "Территория детства" Марины Шкрабалюк (Украина, 2024)

- "Дополнительные Сцены" Романа Химея, Яремы Малащука (Украина, 2024) и "Территория детства" Марины Шкрабалюк (Украина, 2024) Специальная награда документального конкурса - "Против ветра" Вани Тернер (Греция, 2024) и "Что тебе вчера снилось, Параджанов?" Фараза Фешараки (Германия, 2024).

Напомним, ранее на кинофестивале "Молодость" назвали победителя национального конкурса 2024 года.

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