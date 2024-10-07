Лучшим полнометражным украинским фильмом этого года жюри назвало драму Марины Вроды "Степное".

Лучшим фильмом полнометражного национального конкурса КМКФ "Молодость", который состоялся в минувшие выходные в рамках FILMFEST HAMBURG, стал дебютный полнометражный фильм Марины Вроды – жизненная драма "Степное". Украинская премьера ленты состоялась еще осенью 2023 года в рамках предыдущего кинофестиваля "Молодость".

В центре сюжета фильма – уже взрослый мужчина по имени Анатолий, который возвращается домой из большого города, чтобы присмотреть за больной матерью. Тяжелая болезнь матери, встреча с братом и женщиной, которую он любит, заставляют его задуматься над прожитой жизнью и прошлыми поступками. И вдруг, перед самой смертью, мать рассказывает Анатолию о сокровище, которое она спрятала в сарае.

"Этот фильм отражает реалии сегодняшнего дня в украинских селах. Это свидетельство невероятного внимания режиссера к деталям, демонстрация мастерского атмосферного сторителлинга и блестящей операторской работы. Каждый кадр тщательно отобран и усиливает значимость режиссерской работы. Этот фильм является острым исследованием идентичности, памяти и связей, которые резонируют с аудиторией", – подчеркнули члены жюри конкурса.

Между тем, специальную награду в рамках конкурса получила драма Дмитрия Моисеева "Серые пчелы", которая является экранизацией произведения украинского писателя Андрея Куркова.

Всего в национальный полнометражный конкурс кинофестиваля "Молодость" входили шесть фильмов:

"БожеВільні" (режиссер Денис Тарасов)

"Дом за стеклом" (Тарас Дронь)

"Кислородная станция" (Иван Тимченко)

"Степное" (Марина Врода)

"Серые пчелы" (Дмитрий Моисеев)

"Редакция" (Роман Бондарчук)

Как сообщал УНИАН, основная часть 53-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость" состоится с 26 октября по 3 ноября 2024 года в Киеве.

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