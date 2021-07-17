Певица Злата Огневич выпустила новый клип.

Украинская певица и участница реалити-шоу "Холостячка" Злата Огневич выпустила клип на песню "Мій Назавжди".

Ролик опубликован на ее YouTube-канале.

Режиссером видеоработы стал известный клипмейкер Герман Ненов совместно с Finegold Production.

Отмечается, что в клипе, как и в жизни, певица закрывает гештальт, связанный с бывшими неудачными отношениями, а также, что сейчас Злата Огневич открыта новому, в полной гармонии с собой.

"Я начинаю все с чистого листа, поэтому я пою: "Мой навсегда, только я и только ты". В жизни таким этапом для меня стало участие в главном романтическом шоу страны - "Холостячка", - отметила Огневич.

В клипе Огневич предстает в смелом образе. Она снимается в обольстительном черном монокини, окунаясь в нем в море, танцуя и лежа на капоте автомобиля.

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Автор: Катерина Шварц