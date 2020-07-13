Седьмую часть "Миссии невыполнимой" не будут снимать в Украине

Киноделы нашли в Украине интересную локацию для съемок, но этого оказалось недостаточно.

Новую часть легендарной франшизы «Миссия невыполнима» с Томом Крузом не будут снимать в Украине.

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Об этом сообщил в Facebook киножурналист Артем Заяц. Он напомнил, что прошлой осенью Том Круз посетил Украину вместе с с режиссером «Невыполнимой миссии 5 и 6» Кристофером МакКуорри. Киноделы побывали в Киеве, Одессе и Львове, присматривали киногеничные локации.

После этого в сети появились слухи, что что какие-то эпизоды 7-й или 8-й частей «Невыполнимой миссии» будут сниматься в Украине. Один англоязычный новостной портал даже заявил, что гости будут рады разломать на камеру знаменитый столичный книжный рынок «Петровка», который готовят к сносу.

Журналист решил прояснить ситуацию, и обратился к Кристоферу МакКуорри за комментарием.

«Нет, я не собирался [разрушать рынок]. Хотя если вы покажете мне книжный рынок, который можно разрушить, я вам покажу, как это делается. Мы действительно изучали Киев [на предмет интересных локаций]... То есть правильно следует произносить “Кыив”, если не ошибаюсь... Мы провели скаутинг, разведку, изучили ряд мест в Украине, и действительно нашли одну довольно экстраординарную локацию… Но засада со съемками “на выезде” [т.е. за пределами США] такова, что… вы находите место, которое вам очень нравится, и после этого следует найти поблизости прочие [подходящие места и] ресурсы, чтобы оправдать перенос огромного кинопроекта в эту страну. И мы просто… (пауза)... мы уже к тому моменту нашли очень много стран для нашего фильма. Но на каком-то этапе мне действительно нравилась идея поснимать в Украине. И если у вас есть круто выглядящий книжный рынок, с которым вы хотели бы, чтобы я разобрался, — я могу позаботиться о нем для вас!», - заявил режиссер.

Как отмечает журналист, по слухам, МакКуорри особо присматривался к морскому вокзалу Одессы.

«Но если читать между вежливых строк, то похоже, что других интересных локаций для экшн-съемок в стране не нашлось (тащить в Украину огромную съемочную группу ради одной-двух сцен действительно не имеет смысла). А может, у нас попросту нет производственных компаний, которые бы обеспечили такой большой кинопроект достаточным количеством подкованных технических специалистов. Третий возможный фактор — т.н. кэш-рибейты, т.е. возмещение расходов. Голливуд любит снимать в странах, где по закону часть потраченного бюджета тебе возмещает принимающая страна (т.е. ты рекламируешь эту страну в своем фильме, в процессе обеспечиваешь работой и по сути бесплатно «учишь» много местных исполнителей, а страна тебе за это в благодарность компенсирует ряд производственных издержек)», - заключил Заяц.

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