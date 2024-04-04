Еще один сериал из вселенной "Песочного человека" выйдет на Netflix 25 апреля 2024 года.

Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер детективно-комедийного фэнтези-сериала "Мертвые мальчики-детективы" (Dead Boy Detectives), снятого на основе одноименных персонажей комиксов DC от Нила Геймана и Мэтта Вагнера. Уже известно, что события сериала будут происходить во вселенной другого популярного сериала Netflix – "Песочный человек" (The Sandman), также по комиксам Геймана и Вагнера.

В центре сюжета сериала "Мертвые мальчики-детективы" – двое молодых парней-лучших друзей, Чарльз Роуленд и Эдвин Пейн, которые решили не входить в потусторонний мир и остаться на Земле, чтобы расследовать преступления, связанные со сверхъестественным.

Центральных персонажей в сериале сыграли Джордж Рэксстрю и Джейден Реври, для них обоих это первые главные роли в карьерах. Также в сериале задействована Кирби Гауэлл-Батист, которая повторит роль Смерти из сериала "Песочный человек".

Шоураннером сериала выступил Стив Йоки, который до этого работал над такими шоу, как "Крик", "Сверхъестественное", "Бортпроводница" и "Роковой патруль".

Первый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, все они выйдут одновременно на Netflix 25 апреля 2024 года.

Как ранее сообщал УНИАН, также сейчас в разработке находится второй сезон "Песочного человека". Его выход ожидается в конце 2024 года или в начале 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: