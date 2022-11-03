Создатель "Песочного человека" Нил Гейман намекнул, что в новом сезоне Морфей продолжит решать проблемы со своими братьями и сестрами.

После длительных размышлений и переговоров Netflix все же решил выпустить второй сезон фэнтези-сериала "Песочный человек" (The Sandman), снятого по одноименной серии комиксов британского писателя Нила Геймана.

"Морфея и остальных еще ждут удивительные истории... Теперь пора вернуться к работе. В конце концов, впереди семейный обед. А Люцифер ждет, когда Морфей вернется в ад...", – говорится в заявлении Геймана, обнародованом на странице Netflix в Instagram.

Как пишет Variety, в Netflix обещают "расширение мира Песочного человека" во 2 сезоне, однако количество эпизодов в нем и подробности сюжета пока держатся в секрете.

"Песочный человек" – о чем шла речь в 1 сезоне сериала

1 сезон "Песочного человека", состоящий из 10 эпизодов, вышел на Netflix 5 августа 2022 года. В его основу легла одноименная серия комиксов британского писателя Нила Геймана, выходивших в 1989-1996 годах на DC Comics. Он же работал и над сценарием к сериалу.

В центре сюжета "Песочного человека" – бессмертный повелитель царства снов Морфей, роль которого исполняет английский актер Том Старридж, известный по фильмам "Рок-волна", "В дороге" и сериалу "Пустая корона".

События сезона начинаются в 1916 году, когда Морвей попадает в плен к оккультисту Родерику Берджессу (Чарльз Дэнс из "Игры престолов"). Спустя 105 лет герой вырывается на свободу и обнаруживет, что за годы его отсутствия королевство Снов пришло в упадок. В течение первого сезона Морфей стремится восстановить баланс и обуздать вырвавшиеся на свободу кошмары, среди которых – Коринфиан (Бойд Холбрук из "Нарко"), терроризирующий людей ради удовольствия.

Также важную роль в сюжете играют братья и сестры Морфея – Семеро бесконечных. Среди них – повелитель Ада Люцифер (Гвендолин Кристи из "Игры престолов"), Смерть (Кирби Хауэлл-Баптист из "Круэллы") и Желание (Мэйсон Александер Парк из "Ковбой Бибоп"). Часть зрителей жаловалась, что в первом сезоне эти персонажи были представлены слишком размазанно, возможно, во втором сезоне их раскроют лучше.

"Песочный человек" мгновенно стал хитом и почти два месяца держался в лидерах среди всех онлайн-сериалов. 19 августа неожиданно был выпущен дополнительный эпизод "Песочного человека" со звездными гостями, что еще больше повысило популярность сериала.

Тем не менее, сам Гейман выражал беспокойство по поводу перспектив второго сезона, опасаясь, что большого числа зрителей шоу может быть недостаточно для Netflix, чтобы оправдать выпуск продолжения. "Песочный человек – очень дорогое шоу", – написал автор.

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