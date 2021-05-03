Премьера «Вечных» запланирована на 4 ноября 2021 года / Скриншот
Студия Marvel выпустила видео, в котором показала новые кадры из предстоящего фильма «Вечные».
Читайте такжеКиркоров и MARUV выпустили новый клип на песню Komilfo (видео)Ролик опубликован на Youtube.
В первой части видео показаны сцены из старых фильмов и реакция зрителей на финал «Мстителей».
Во второй части можно увидеть кадры из еще не вышедших картин.
Среди них - кадры из фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек в главных ролях.
Также студия обнародовала названия лент четвертой фазы и даты их выхода:
- «Черная вдова» - 8 июля 2021;
- «Шан-Чи и легенда десяти колец» - 2 сентября 2021;
- «Вечные» - 4 ноября 2021;
- Spider-Man: No Way Home - 16 декабря 2021;
- Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 24 марта 2022;
- Thor: Love and Thunder - 5 мая 2022;
- Black Panther: Wakanda Forever - 7 июля 2022;
- The Marvels - 10 ноября 2022;
- Ant-Man and Wasp: Quantumania - 16 февраля 2023;
- «Стражи галактики 3» - 4 мая 2023;
Что известно о фильме «Вечные»
- «Вечные» - художественный фильм режиссёра Хлои Чжао. Экранизация комиксов издательства Marvel.
- Премьера была намечена на ноябрь 2020 года, но её перенесли на 5 ноября 2021 года из-за пандемии.
- Вечные - бессмертная инопланетная раса, созданная Целестиалами, - воссоединяются, чтобы защитить человечество от своих злобных собратьев Девиантов.
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