Студия обнародовала названия лент четвертой фазы и даты их выхода.

Студия Marvel выпустила видео, в котором показала новые кадры из предстоящего фильма «Вечные».

Читайте такжеКиркоров и MARUV выпустили новый клип на песню Komilfo (видео)Ролик опубликован на Youtube.

В первой части видео показаны сцены из старых фильмов и реакция зрителей на финал «Мстителей».

Во второй части можно увидеть кадры из еще не вышедших картин.

Среди них - кадры из фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек в главных ролях.

Также студия обнародовала названия лент четвертой фазы и даты их выхода:

«Черная вдова» - 8 июля 2021;

«Шан-Чи и легенда десяти колец» - 2 сентября 2021;

«Вечные» - 4 ноября 2021;

Spider-Man: No Way Home - 16 декабря 2021;

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 24 марта 2022;

Thor: Love and Thunder - 5 мая 2022;

Black Panther: Wakanda Forever - 7 июля 2022;

The Marvels - 10 ноября 2022;

Ant-Man and Wasp: Quantumania - 16 февраля 2023;

«Стражи галактики 3» - 4 мая 2023;



Что известно о фильме «Вечные»

«Вечные» - художественный фильм режиссёра Хлои Чжао. Экранизация комиксов издательства Marvel.

Премьера была намечена на ноябрь 2020 года, но её перенесли на 5 ноября 2021 года из-за пандемии.

Вечные - бессмертная инопланетная раса, созданная Целестиалами, - воссоединяются, чтобы защитить человечество от своих злобных собратьев Девиантов.

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Автор: Людмила Жерновская