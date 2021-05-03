Премьера «Вечных» запланирована на 4 ноября 2021 года / Скриншот

Студия Marvel выпустила видео, в котором показала новые кадры из предстоящего фильма «Вечные».

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В первой части видео показаны сцены из старых фильмов и реакция зрителей на финал «Мстителей».

Во второй части можно увидеть кадры из еще не вышедших картин.

Среди них - кадры из фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек в главных ролях.

Также студия обнародовала названия лент четвертой фазы и даты их выхода:

  • «Черная вдова» - 8 июля 2021;
  • «Шан-Чи и легенда десяти колец» - 2 сентября 2021;
  • «Вечные» - 4 ноября 2021;
  • Spider-Man: No Way Home - 16 декабря 2021;
  • Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 24 марта 2022;
  • Thor: Love and Thunder - 5 мая 2022;
  • Black Panther: Wakanda Forever - 7 июля 2022;
  • The Marvels - 10 ноября 2022;
  • Ant-Man and Wasp: Quantumania - 16 февраля 2023;
  • «Стражи галактики 3» - 4 мая 2023;

Что известно о фильме «Вечные»

  • «Вечные» - художественный фильм режиссёра Хлои Чжао. Экранизация комиксов издательства Marvel. 
  • Премьера была намечена на ноябрь 2020 года, но её перенесли на 5 ноября 2021 года из-за пандемии.
  • Вечные - бессмертная инопланетная раса, созданная Целестиалами, - воссоединяются, чтобы защитить человечество от своих злобных собратьев Девиантов.

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Автор: Людмила Жерновская