Актеры встретились на спецпоказе фильма "Ли".

Знаменитый американский актер и кинопродюсер Леонардо Ди Каприо показался на публике со своей коллегой - американской актрисой Кейт Уинслет. Артисты, сыгравшие главных героев Джека и Розу в культовом фильме "Титаник", сделали совместный кадр и показали свое отношение друг к другу.

Встреча кинозвезд состоялась на спецпоказе фильма "Ли", где Уинслет сыграла главную роль. Ди Каприо пришел поддержать давнюю подругу, чем продемонстрировал свое уважение и близкое отношение к коллеге даже после 27 лет после премьеры ленты о катастрофе в океане.

Леонардо выпала честь представить Кейт перед ее выступлением на показе "Ли". В соцсети Х опубликовали ролик, на котором актер высказался о своей подруге. Он с восторгом представил публике Уинслет, а также назвал ее одной из самых талантливых звезд его поколения.

"Кейт, моя дорогая подруга, твоя работа в этом фильме была не что иное, как трансформационная. Я не перестаю быть пораженным. Я продолжаю восхищаться твоей силой, твоей честностью, твоим талантом и твоей страстью к каждому проекту, который ты создаешь. Итак, без лишних слов, один из величайших талантов моего поколения, единственная и неповторимая Кейт Уинслет", - сказал кинопродюсер.

Также знаменитости успели сделать совместный кадр. Они позировали на камеру в объятиях и держались за руки на фоне постера фильма "Ли". Невозможно не обратить внимание на красоту актеров и то, что они почти не изменились за последние 27 лет.

50-летний Ди Каприо и 49-летняя Уинслет выглядели непревзойденно на спецпоказе, а их возраст выдавали лишь небольшие морщины на лице. Актеры выбрали для важного события классические костюмы, в частности, Леонардо синий, а Кейт черный. Актриса дополнила свой образ золотым ожерельем и браслетом.

Напомним, ранее Кейт Уинслет впервые высказалась о войне в Украине. Актриса рассказала, что для нее означает настоящая смелость, и вспомнила Украину.

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