Украинский боксер сыграет чемпиона мира по кикбоксингу Игоря Вовчанина.

Известный украинский боксер Александр Усик, который стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, снимется в американской драме "Smashing Machine" ("Крушащая машина"). Его партнером станет актер и реслер WWE Дуэйн "Скала" Джонсон.

Как пишет IMBD, "Smashing Machine" - автобиографическая драма, в которой будет изображена история жизни бывшего звездного бойца UFC Марка Керра. Его в фильме сыграет "Скала".

Усик сыграет роль украинского бойца ММА Игоря Волчанчина. За время своей спортивной карьеры Волчанчин дважды встречался в поединке с Керром. В первом бою украинец победил соперника нокаутом, но поединок аннулировали из-за применения запрещенных ударов. Зато во втором бою Игорь победил по единогласному решению судей.

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В картине также снимутся известные актеры Эмили Блант, Линдси Гэвин, Райан Бейдер и Зоя Косович. Режиссером фильма станет Банн Сафди. Премьера киноленты запланирована на 2025 год.

К слову, Усик имеет актерский опыт. В 2017 году боксер снялся в спортивной драме "Правило боя" режиссера Алексея Шапареева. Украинец сыграл эпизодическую роль. А также в документальном фильме "Папаченко" 2019 года.

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