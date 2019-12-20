Умерла французская актриса и модель, сыгравшая девушку Бонда

Она стала первой француженкой, сыгравшей девушку агента 007

В Париже в возрасте 78 лет умерла французская актриса и модель Клодин Оже.

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Оже стала первой в истории француженкой - исполнительницей роли девушки Бонда (позже их играли Кароль Буке, Ева Грин и Леа Сейду), сообщает 112.ua со ссылкой на Le Figaro.

В 1958 году Клодин Оже представляла Францию на конкурсе красоты "Мисс мира", заняв второе место. В 1965 году актриса сыграла роль девушки Бонда Доминик Дерваль в картине "Шаровая молния". Суперагента в этом фильме играл Шон Коннери.

Также Клодин Оже появлялась в фильмах "Операция "Святой Януарий"", "Борсалино и компания", в сериалах "Спрут-5" и "Мемуары Шерлока Холмса".