Режиссерский дебют звезды "Миллионера из трущоб" уже получил одобрение от критиков.

Режиссерский дебют обладателя BAFTA и номинанта на "Оскар" Дэва Пателя "Манкимен" (Monkey Man) выходит в украинский прокат с 18 апреля 2024 года, уже наделав шума в западной прессе и социальных сетях. Фильм называют самым убедительно-кровавым и стильным экшеном этого киносезона в духе одновременно и франшизы "Джон Уик", и культовой дилогии "Рейд".

УНИАН вместе с кинокомпанией Adastra Cinema решили разобраться, откуда такой "хайп" у проекта, в котором звезда "Миллионера из трущоб" и "Легенды о Зеленом рыцаре" выступил как сосценарист, режиссер, продюсер и главный актер, что говорят о неожиданном превращении британского актера индийского происхождения в экшн-звезду, как проектом заинтересовались топ-продюсеры и студия Universal и к чему же здесь борьба "простых людей" с лживыми коррумпированными элитами?

О чем фильм "Манкимен"

Фильм рассказывает о безымянном парне, который зарабатывает подпольными "боями без правил" в маске обезьяны, получая деньги за то, что каждый раз "проигрывает" в правильное время. Все это ради одной цели – заработать достаточно, чтобы начать воплощать свой план и попасть в место, откуда можно дотянуться до убийц своей матери. Но его план мести не до конца учитывает горькую истину: его обидчики владеют политической партией, руководят полицией, медиа, новым духовным учением, они везде и они не испугаются из-за простого парня, пусть даже и способного избить их охранников. Зато символ, упорство и непредсказуемость могут предоставить герою шанс. Надо только вспомнить "Легенду о Ханумане" – боге в образе белой обезьяны, и рассказ мамы о том, как и когда ярость становится наиболее эффективной, стать брутальным защитником для тех, кто лишен голоса и власти.

Создание проекта и политический контекст

Британский актер Дев Патель, несмотря на свое происхождение, впервые оказался в Индии только на съемках "Миллионера из трущоб" Дэнни Бойла – сенсации "оскаровского" сезона 2008-2009 годов.

"Для меня это был не только поворотный момент в карьере, но и внутреннее потрясение. Все мое знакомство с культурой Индии ограничивалось мамиными блюдами, свадьбами родственников, где женщины надевали сари, несколькими словами на хинди и парочкой фильмов. Я рос обычным британским подростком и даже по-дурацки стеснялся своего происхождения вместо того, чтобы брать все сразу от двух культур", – делился в интервью GQ будущий номинант на премию "Оскар".

"Я не буду делать политических заявлений, но наш фильм сам говорит за себя, пусть и таким кроваво-развлекательным способом", – заявил Патель на пресс-конференции перед премьерой фильма в Лос-Анджелесе.

Будучи также любителем и настоящим экспертом экшн-жанра и триллеров с широким диапазоном – от работ Брюса Ли до современных корейских фильмов и франшизы "Джон Уик", Дев Патель задумал снять фильм на земле своих предков – максимально эффектный и брутальный, максимально погруженный в атмосферу Индии и, при этом, в традициях западного кино и Брюса Ли.

Для создания сценария он обратился со своим питчем к другому номинанту премии "Оскар" – австралийскому автору Джону Коули, сценаристу "Хозяина морей" и "Отеля Мумбаи". Коули в интервью The Guardian рассказал о том, насколько амбициозная задача стояла перед командой: "Дев хотел снять кино настолько уважительное и честное по отношению к жителям Индии, что оно им понравится, и при этом будет абсолютно понятным любому европейцу, американцу, корейцу, любому, кто любит дерзкий и сообразительный экшн. С одной стороны на руках у нас был сюжет о современном городском мстителе без дорогих "игрушек" Бэтмена, история линейная и захватывающая своими экшн-сценами, с другой стороны – важно, чтобы в сценарии было сердце и была четкая основа".

Производство фильма было поддержано командой Thunder Road – создателей собственно "Джона Уика", а также "Гренландии", "Сикарио" и других триллеров, и компанией Bron, которые финансировали в прошлом "Атомную блондинку" и другие экшены.

Фильм начали снимать в Мумбаи в 2021 году после того, как Дев Патель прошел подготовку у команды каскадеров и постановщиков "Уика", которые постоянно работают с Киану Ривзом.

За права на фильм в Северной Америке выложил кругленькую сумму стриминг-гигант Netflix. Казалось бы, через год-полтора мир увидит, каким получился режиссерский дебют Дева Пателя. Но в итоге съемки несколько раз прерывали из-за вспышек Covid, а также сломанной руки режиссера и исполнителя главной роли во время одного из трюков. Тем не менее, фильм ожидался в начале 2023 года. Как же так случилось, что мировой прокат стартовал только в апреле 2024 года?

Как фильм получил поддержку "оскароносного" Джордана Пила и прокат от студии Universal

История умалчивает подробности, но вездесущий портал Reddit и пресса наполняется слухами о том, что Дев Патель не был доволен направлением, которое задавали Netflix для фильма, и стороны не могли найти общую почву относительно финального монтажа "Манкимена". Поэтому фактически в 2023 году существовало две версии фильма – версия Пателя, с сохранением брутальности сцен, которую актер-режиссер хотел довести "до совершенства" с помощью звука и музыки. А также версия без нескольких сцен, которая не устраивала режиссера. И тогда команда Пателя решила показать фильм одному из самых громких новых имен Голливуда – комику, сценаристу, режиссеру, продюсеру и обладателю премии "Оскар" Джордану Пилу ("Прочь", "Мы", "Ноу"), который искал новые проекты для своей компании Monkeypaw Productions.

"Я увидел фильм трижды на большом экране, прежде чем позвонил Деву и его команде. Я хотел увидеть еще и еще, и мне стало очевидным, что это фильм для кинотеатров, а не стриминг-премьера. Ярость, скорость, комбинация трюков и работы камеры, насыщенные цвета, звук – это можно рассмотреть на домашнем видео и получить от этого удовольствие, но кинотеатр – совсем другое дело. Я решил, что если не этот фильм для кинотеатра, то я не знаю, какой", – отметил Пил, презентуя "Манкимена" на панели кинофестиваля South By Southwest.

"Когда мой агент сказал, что Джордан посмотрел фильм трижды – я не верил своим ушам, глазам и счастью, – вторил продюсеру Дев Патель. – Это была мечта, я большой фанат Джордана со времен его комедийной карьеры, и сам факт уже был приятным сюрпризом. Впервые мы встретились по Zoom и сразу что-то "кликнуло": мы думали о похожих треках (в фильме звучат серия ремиксов, помимо специально написанной музыки – от Jefferson Airplane до неожиданных Boney M – ред.), о том, какие сцены можно немного сократить, какие звуковые эффекты добавить, какими можно сделать трейлеры. Наши вторые половинки теперь говорят, что ревнуют нас друг к другу", – шутил создатель "Манкимена".

Договорившись с Пателем о совместной работе над финальной версией, Джордан Пил показал режиссерский монтаж студии Universal, с которой у его продюсерской команды соглашение о сотрудничестве, и именно тогда студия решила, что у "Манкимена" будет полноценный широкий релиз в кинотеатрах, и выкупила права у Netflix. Фильм дебютировал в США 5 апреля со второй строчки бокс-офиса, обогнав новую часть хоррор-франшизы "Омен".

За что фильм хвалят и за что критикуют

Впервые фильм был показан зрителям и американской прессе на фестивале SXSW в марте и стартовал с 90% одобрения от критиков на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Влиятельные издания Deadline, IndieWire, Rolling Stones, Vulture, Vanity Fair и многие другие раздавали положительные рецензии фильму, ссылаясь на впечатляющие и изобретательные экшн-сцены, построенные прежде всего не на перестрелках, а на драках. В сравнение шло все – "Джон Уик", "Олдбой", "Рейд". А также выделили особую брутальность фильма, в котором "чувствуется каждый удар" и "вкус крови". Дев Патель был признан зрителями в Х (Twitter) неожиданно убедительным экшн-героем, несмотря на то, что это первая подобная роль звезды "Робота по имени Чаппи" и "Льва", а "индийский лор" оказался удачным экзотическим сеттингом для "Манкимена".

Негативные же рецензии коснулись возможной затянутости первой части фильма, но не в экшн-сценах, которые распределены по всему 2-часовому хронометражу, а в части развития сюжета и плана мести главного героя. Другие зрители отмечали, что герой Пателя скорее "антигерой", поскольку другой мести кроме убийства у него нет, он физически уничтожает конкретных ответственных за преступления, но не изменит этим коррумпированную систему. Издание Hollywood Reporter спросило об этом на красной дорожке исполнителя одной из ролей, южноафриканского актера Шарлто Копли: "Я не думаю, что сам Дев считает своего персонажа героическим. Он – мститель, которому старая легенда помогает найти силы выполнить свою миссию и попытаться перебить негодяев, которые кажутся всем вокруг "небожителями". Он живет в мире, где нет суда, свободной прессы, он выточен из боли и насилия", – ответил на это звезда фильмов "Район №9", "Элизиум" и "Команда А".

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