В украинский прокат фильм выйдет 18 апреля 2024 года.

Вышел первый украинский тизер напряженного экшн-триллера "Манкимен" (Monkey Man), который является режиссерским дебютом номинанта на премию "Оскар", британского актера Дэва Пателя ("Миллионер из трущоб", "Робот Чаппи", "Лев", "Легенда о Зеленом рыцаре")

В центре сюжета фильма – молодой человек с криминальным прошлым, который пытается приспособиться к жизни после тюрьмы. Зарабатывая на существование боями без правил, где он должен поддаваться более популярным бойцам, мужчина понимает, что мир прогнил из-за корпоративной жадности и размывания духовных ценностей. Будучи жертвой безнаказанности власти и полиции, он надевает маску Ханумана – обезьяноподобного божества, которое является символом страха и наказания для преступников. Он объявляет войну коррупции и ее лидерам, которые когда-то убили его мать.

Главную роль в фильме исполнил сам Дев Патель, прошедший тот же курс тренировок, что и Киану Ривз при подготовке к "Джону Уику". Одну из ведущих ролей в будущем блокбастере также сыграл Шарлто Копли ("Район №9", "Малифисента", "Элизиум", "Робот Чаппи").

Сценарий фильма основан на одноименном рассказе самого Дева Пателя, который был адаптирован для большого экрана прославленным британским сценаристом Джоном Колли ("Властелин Морей: На краю света").

Продюсерами ленты выступили один из наиболее успешных голливудских продюсеров и режиссеров Джордан Пил ("Прочь", "Мы", "Ноу") и команда студии Thunder Road Безила Иванека, стоящая за производством таких франшиз, как "Джон Уик" и "Сикарио".

Как сообщила пресс-служба компании Adastra Cinema, в украинский прокат фильм "Манкимен" выйдет 18 апреля 2024 года.

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