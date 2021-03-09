Певице 29 лет / Скриншот
На Евровидении-2021 Россию представит певица Manizha.
Читайте такжеДиспетчер покорила судей "Голоса страны" (фото, видео)Об этом стало известно в эфире российского "Первого канала".
Российско-таджикская певица Манижа Сангин выступит с песней «Русская женщина» (Russian Woman).
Ранее певица исполнила русскую версию саундтрека «На путь воина встаю» к американскому драматическому художественному фильму «Мулан».
В числе претендентов были участник «Голоса» Антон Беляев с группой Therr Maitz и группа 2Маши.
Как известно, ранее группа Little Big отказалась участвовать в конкурсе.
Евровидение-2021: что известно
- Конкурс состоится в Роттердаме в мае.
- Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.
- Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе.
- Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни.
- От Украины на конкурс поедет группа Go_A с песней «Шум». Премьера нового клипа состоится 9 марта.
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