Певице 29 лет / Скриншот

На Евровидении-2021 Россию представит певица Manizha.

Читайте такжеДиспетчер покорила судей "Голоса страны" (фото, видео)Об этом стало известно в эфире российского "Первого канала".

Российско-таджикская певица Манижа Сангин выступит с песней «Русская женщина» (Russian Woman). 

Ранее певица исполнила русскую версию саундтрека «На путь воина встаю»  к американскому драматическому художественному фильму «Мулан».

В числе претендентов были участник «Голоса» Антон Беляев с группой Therr Maitz и группа 2Маши. 

Как известно, ранее группа Little Big отказалась участвовать в конкурсе.

Евровидение-2021: что известно

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Автор: УНИАН