Презентация начнется 9 марта в 19:00.

Во вторник, 9 марта, состоится премьера нового клипа и конкурсной версии песни «Шум» представителей Украины на Евровидении-2021, группы Go_A Band.

Читайте такжеКипрская церковь призывает не пустить на Евровидение-2021 песню о дьяволе (видео)Об этом сообщается на Facebook-странице «Евровидение Украина»

Отмечается, что презентация начнется в 19:00 на YouTube-канале UA: Первый.

Евровидение-2021: что известно

Конкурс состоится в Роттердаме в мае.

Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.

Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе.

Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни.

От Украины на конкурс поедет группа Go_A с песней «Шум».

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Автор: УНИАН