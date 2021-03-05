Группа Go_A / фото facebook.com/eurovision.evrobachennya
Во вторник, 9 марта, состоится премьера нового клипа и конкурсной версии песни «Шум» представителей Украины на Евровидении-2021, группы Go_A Band.
Читайте такжеКипрская церковь призывает не пустить на Евровидение-2021 песню о дьяволе (видео)Об этом сообщается на Facebook-странице «Евровидение Украина»
Отмечается, что презентация начнется в 19:00 на YouTube-канале UA: Первый.
Евровидение-2021: что известно
- Конкурс состоится в Роттердаме в мае.
- Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.
- Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе.
- Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни.
- От Украины на конкурс поедет группа Go_A с песней «Шум».
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