"Любовь, ложь и кровопролитие" – это новый фильм от культовой студии А24.

18 апреля 2024 года в украинских кинотеатрах выйдет криминальный экшн-триллер "Любовь, ложь и кровопролитие" (Love Lies Bleeding), главную роль в котором исполнила звезда "Сумерек", номинантка на "Оскар" и "Золотой глобус" за роль в фильме "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" Кристен Стюарт.

В новом фильме Стюарт сыграла нелюдимую менеджершу тренажерного зала, сближающуюся с амбициозной бодибилдершей, которая в погоне за своей мечтой направляется в Вегас. Их страсть выливается в опасное приключение, которое затянет их обоих в сети преступных связей.

Партнершей Стюарт на экране стала Кэти М. О'Брайен – звезда нашумевших проектов Disney "Человек-муравей и Оса: Квантомания" и "Мандалорец". Образ главного антагониста воплотил четырехкратный номинант на "Оскар" Эд Харрис ("Мир Дикого Запада", "Шоу Трумэна"). Также в фильме сыграли Дженна Мэлоун ("Голодные игры"), Дэйв Франко ("Иллюзия обмана", "Дневная смена") и Анна Барышникова ("Манчестер у моря").

Режиссером фильма выступила Роуз Гласс, чей полнометражный дебют, хоррор "Святая Мод" был номинирован на премию BAFTA как лучший британский фильм года и лучший дебют. Музыку написал Клинт Мэнселл, автор саундтреков к фильмам "Призрак в броне", "Черный лебедь" и "Реквием по мечте".

"Любовь, ложь и кровопролитие" – это новый фильм от студии А24, известной по номинированной в этом году на пять "Оскаров" картине "Зона интереса" Джонатана Глейзера, оскароносным лентам "Все везде и сразу" Дэниела Шайнерта и Дэна Квана, "Кит" Даррена Аранофски, "Лунный свет" Барри Дженкинса, а также сериалам "Ссора" и "Эйфория".

Мировая премьера фильма состоялась в этом году на главном фестивале независимого кино в США "Сандэнс". Также картина была показана на Берлинском международном кинофестивале 2024 года.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 91% одобрения от критиков. Между тем, на Metacritic кинообозреватели дали ему 72 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Американское профильное издание Variety описало ленту как "дикую и кричащую", отметив, что эта работа "превосходит ожидания". Журнал The Hollywood Reporter написал, что фильм "никого не оставит равнодушным", а рецензия IndieWire обратила внимание на присущее режиссеру "хитрое и мрачное чувство юмора".

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