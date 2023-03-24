Премьера сериала, основанного на реальных событиях, состоится 27 апреля 2023 года.

Стриминговый сервис HBO Max выпустил полный трейлер мини-сериала "Любовь и смерть" (Love and Death) в жанре криминальная драма, являющегося одним из самых ожидаемых ТВ-шоу 2023 года.

Сериал основан на реальных событиях, которые произошли в 1980-х годах в США, и повествует о примерной домохозяйке из Техаса Кэнди Монтгомери, которая из-за ревности зарубила топором свою лучшую подругу Бетти Гор. За какое-то время до убийства Монтгомери закрутила роман с мужем жертвы Алланом.

Роль Кэнди Монтгомери в предстоящем сериале исполнила Элизабет Олсен, наиболее известная по роли Ванды Максимофф в киновселенной Marvel, а роль Бетти Гор досталась Лили Рэйб, которая, в первую очередь, запомнилась зрителям по нескольким сезонам "Американской истории ужасов".

Роль мужа Гор и любовника Монтгомери Аллана исполнил Джесси Племонс, год назад номинированный на "Оскар" за роль в фильме "Власть пса".

Также в сериале задействованы Кристен Риттер (сериал "Джессика Джонс"), которая сыграла роль подруги Монтгомери, и Патрик Фьюджит (сериал "Изгой", компьютерная игра "Последние из нас: Часть II"), которому досталась роль мужа главной героини Пэта Монтгомери.

Режиссером сериала выступила Лесли Линка Глаттер, в послужном списке которой, среди прочего, такие сериалы, как "Твин Пикс", "Настоящая кровь", "Родина", "Безумцы", "Менталист", "Хорошая жена", "Милые обманщицы" и многие другие.

Премьера сериала состоится 27 апреля 2023 года. Всего он будет насчитывать шесть эпизодов.

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