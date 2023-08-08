В украинский прокат фильм выйдет 11 января 2024 года.

Вышел первый трейлер украинского иронического детектива "Ля Палисиада", события которого будут разворачиваться в 1996 году на фоне отмены смертной казни в Украине.

По сюжету фильма, за пять месяцев до вступления в действие моратория на смертную казнь, давним друзьям – детективу милиции и судебному эксперту – необходимо раскрыть запутанное дело об убийстве своего коллеги. Когда-то давно они оба были влюблены во вдову погибшего. Погруженные в запутанное дело и давно забытые воспоминания, они создают будущее, в котором должны жить их дети, унаследовав нереализованные стремления родителей.

События, которые происходят в фильме, по словам его сценариста и режиссера Филиппа Сотниченко, для которого это полнометражный дебют, не претендуют на историческую действительность. Это скорее стилизация того периода, духа времени и повседневной жизни людей через знакомые образы и символы. При этом авторы настолько углубились в детализацию исследуемого времени, что решили отснять кино в формате DvCam, который был создан в 1996 году – для этого оператор-постановщик использовал кассетную ретро-камеру.

"Идея фильма возникла случайно. Я наткнулся на информацию о смертной казни и был удивлен, когда узнал, что такая мера наказания в Украине существовала до 1996 года включительно. Тогда я был еще ребенком и учился в начальной школе. На фоне этого факта у меня возникло желание окунуться в тот период и комбинировать быт людей середины девяностых, изучая домашние архивы, и милицейские оперативные видео, которые мы фактически пересняли на съемочную технику того времени. Сделав множество проб различных камер, которые искали по всему миру, мы остановились на камере, которую использовали Ларс фон Триер и Томас Винтерберг в своих первых фильмах направления "Догма 95", чтобы в полной мере передать на экране атмосферу и фактуру изображения того времени", – рассказал Сотниченко.

Мировая премьера фильма состоялась на 52 International Film Festival Rotterdam зимой 2023 года, где лента получила награду от Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI). Позже фильм одержал победу в номинации "Лучший полнометражный фильм" на 28 Vilnius International Film Festival "Kino Pavasaris".

В широкий украинский прокат фильм "Ля Палисиада" выйдет 11 января 2024 года.

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