События фильма разворачиваются в 1996 году - правоохранители пытаются закрыть резонансное дело до отмены смертной казни.

Мировая премьера дебютного фильма украинского режиссера Филиппа Сотниченко "Ля Палисиада" состоится в главном конкурсе Tiger Competition 52-го Роттердамского международного кинофестиваля, который будет проходить с 25 января по 5 февраля 2023 года.

"Украинский фильм является очень красноречивым относительно нынешних событий. Этот якобы детектив, который разворачивается в последние месяцы существования смертной казни в Украине, освещает неврозы молодой страны вскоре после обретения независимости. Фильм демонстрирует тяжелое психологическое влияние десятилетий советского контроля, в то время как тень СССР до сих пор угрожающе нависает над нами", — говорится в заявлении фестиваля.

Кинофестиваль в Роттердаме — это конкурс новаторских фильмов, открывший миру немало мастеров авторского кино, таких как Хон Сан-Су, Келли Райкарт и Кристофер Нолан, дебютный неонуар которого "Преследование" победил в Роттердаме в 1999 году. Украина в последний раз была представлена в главном конкурсе фестиваля в 2008 году фильмом Игоря Подольчака "Менины".

Видео дня

Авторы "Ля Палисиади" называют свой фильм "постсоветским нуаром". В центре сюжета – судебный психиатр, чья спокойная жизнь меняется, когда он должен принять участие в расследовании запутанного убийства милиционера.

События киноленты разворачиваются в 1996 году, за несколько месяцев до отмены смертной казни, доставшейся Украине в наследство от СССР. До этого по количеству смертных приговоров Украина имела один из самых высоких показателей в мире.

Съемки фильма проходили в Киеве, на Закарпатье, в Бучанской исправительной колонии, и заняли почти год. Чтобы создать в фильме особую атмосферу 90-х, кинематографисты применили оригинальную технологию съемки, которая сочетает пленочное изображение и современные цифровые технологии. Большую часть фильма снимали на ретро-камеру, последние уцелевшие кассеты для которой заказывали по всему миру.

"Съемки "Ля Палисиади" пришлись на разгар пандемии Covid-19, а постпродакшн фильма — на начало полномасштабного вторжения России в Украину. Отснятый материал эвакуировали из Киева в марте, а финальную копию фильма, которая будет продемонстрирована в Роттердаме, делали в перерывах между отключениями электроэнергии", - рассказывает продюсер фильма Валерия Сочивец.

Роли в фильме исполнили Андрей Журба, Новруз Хикмет, Александр Пархоменко, Валерия Олейникова, Елена Мамчур, Александр Малеев, Степан Барабаш, Сергей Лузановский, Александр Мавриц. Автор сценария и режиссер-Филипп Сотниченко.

Напомним, в сети "разнесли"итальянский фильм об однополой любви украинца и россиянина.

Вас также могут заинтересовать новости: