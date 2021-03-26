Лента "Земля кочевников" получила главную награду Гильдии продюсеров США.

Гильдия продюсеров США (Producers Guild of America Awards) объявила лауреатов своей 32-й кинопремии.

Читайте такжеГильдия сценаристов США: названы лауреаты премииВысшую награду получил фильм Хлои Чжао "Земля кочевников". Об этом сообщает Deadline.

Драма «Земля кочевников» уже собрала целую охапку престижных кинонаград, включая главный приз прошлогоднего Венецианского кинофестиваля и «Золотой глобус» за лучший драматический фильм.

Также картина является одним из фаворитов предстоящего «Оскара», где у «Земли кочевников» целых шесть номинаций.

Другие победители PGA Awards:

Анимационный фильм - "Душа" от Pixar

Документальный фильм - "Мой учитель осьминог"

Драматический сериал - "Корона"

Комедийный сериал - "Шиттс Крик"

Мини-сериал - "Ход королевы"

О чем фильм "Земля кочевников"

Одинокая женщина из глубинки Невады Ферн лишается дома во время экономического кризиса. Собрав все вещи в фургончик, она отправляется в путешествие по американскому Западу, встречая по дороге таких же неприкаянных кочевников 21 века, каждый из которых со своей историей.

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Автор: Ольга Робейко