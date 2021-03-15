Премия состоится 25 апреля / фото ua.depositphotos.com
15 марта огласили номинантов на премию "Оскар". 93-я церемония вручения премии состоится 25 апреля.
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Лучший фильм:
- "Суд над чикагской семеркой"
- "Земля кочевников"
- "Отец"
- "Иуда и черный мессия"
- "Манк"
- "Минари"
- "Девушка, подающая надежды"
- "Звук металла"
Лучший оригинальный сценарий:
- "Иуда и Черный Мессия"
- "Минари"
- "Многообещающая молодая женщина"
- "Звук металла"
- "Испытание Чикаго 7"
Лучшая мужская роль:
- Риз Ахмед
- Чэдвик Боузман
- Энтони Хопкинс
- Гэри Олдман
- Стивен Ян
Лучшая женская роль:
- Виола Дэвис
- Андра Дэй
- Ванесса Кирби
- Фрэнсис Макдорманд
- Кэри Маллиган
Лучший режиссер:
- Томас Винтерберг
- Хлоя Чжао
- Эмиральд Феннелл
- Дэвид Финчер
- Ли Айзек Чан
Лучшая оригинальная песня:
- "Сражайся за себя" ("Иуда и Черный Мессия")
- "Услышь мой голос" ("Испытание Чикаго 7")
- "Хусавик" ("Евровидение")
- "Ио Си" ("Жизнь впереди")
- "Говори сейчас" ("Одна ночь в Майами")
Лучшая оригинальная музыка:
- "Da 5 Bloods", Теренс Бланшар
- "Манк", Трент Резнор, Аттикус Росс
- "Минари", Эмиль Моссери
- "Новости мира", Джеймс Ньютон Ховард
- "Душа", Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист
Анимационный полнометражный фильм:
- "Вперед"
- "Над луной"
- "Овечка Шон: Фармагедон"
- "Душа"
- "Волчьи ходы"
Визуальный эффект:
- "Любовь и монстры"
- "Полуночное небо"
- "Мулан"
- "Единственный и неповторимый Иван"
- "Догмат"
Документальный фильм:
- "Коллектив"
- "Crip Camp"
- "Крот-агент"
- "Мой учитель - осьминог"
- "Время"
Лучший иностранный фильм:
- "Другой раунд" (Дания)
- "Лучшие дни" (Гонконг)
- "Коллектив" (Румыния)
- "Человек, который продал свою шкуру" (Тунис)
- "Quo Vadis, Аида?" (Босния и Герцеговина)
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