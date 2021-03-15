Премия состоится 25 апреля / фото ua.depositphotos.com

15 марта огласили номинантов на премию "Оскар". 93-я церемония вручения премии состоится 25 апреля.

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Лучший фильм:

  • "Суд над чикагской семеркой"
  • "Земля кочевников"
  • "Отец"
  • "Иуда и черный мессия"
  • "Манк"
  • "Минари"
  • "Девушка, подающая надежды"
  • "Звук металла"

Лучший оригинальный сценарий:

  • "Иуда и Черный Мессия"
  • "Минари"
  • "Многообещающая молодая женщина"
  • "Звук металла"
  • "Испытание Чикаго 7"

Лучшая мужская роль:

  • Риз Ахмед
  • Чэдвик Боузман
  •  Энтони Хопкинс
  • Гэри Олдман
  • Стивен Ян

Лучшая женская роль:

  • Виола Дэвис
  •  Андра Дэй
  •  Ванесса Кирби
  • Фрэнсис Макдорманд
  •  Кэри Маллиган

Лучший режиссер:

  • Томас Винтерберг
  •  Хлоя Чжао
  •  Эмиральд Феннелл
  • Дэвид Финчер
  •  Ли Айзек Чан

Лучшая оригинальная песня:

  • "Сражайся за себя" ("Иуда и Черный Мессия")
  • "Услышь мой голос" ("Испытание Чикаго 7") 
  • "Хусавик" ("Евровидение") 
  • "Ио Си" ("Жизнь впереди") 
  • "Говори сейчас" ("Одна ночь в Майами") 

Лучшая оригинальная музыка:

  • "Da 5 Bloods", Теренс Бланшар
  • "Манк", Трент Резнор, Аттикус Росс
  • "Минари", Эмиль Моссери
  • "Новости мира", Джеймс Ньютон Ховард
  • "Душа", Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист 

Анимационный полнометражный фильм:

  • "Вперед"
  • "Над луной"
  • "Овечка Шон: Фармагедон"
  • "Душа"
  • "Волчьи ходы"

Визуальный эффект:

  • "Любовь и монстры"
  • "Полуночное небо"
  • "Мулан"
  • "Единственный и неповторимый Иван"
  • "Догмат"

Документальный фильм:

  • "Коллектив"
  • "Crip Camp"
  • "Крот-агент"
  • "Мой учитель - осьминог"
  • "Время"

Лучший иностранный фильм:

  • "Другой раунд" (Дания)
  • "Лучшие дни" (Гонконг)
  • "Коллектив" (Румыния)
  • "Человек, который продал свою шкуру" (Тунис)
  • "Quo Vadis, Аида?" (Босния и Герцеговина)

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Автор: Диана Могилевич