Эти фильмы зарядят вас хорошим настроением.

Уже завтра наступает лето, а вместе с ним приходит пора теплых вечеров, солнца и приключений. И если у вас еще нет того самого "вайба", настроиться на позитив можно просмотром фильмов.

Рассказываем о пяти самых интересных и летних фильмов. Они точно вдохнут в вас желание жить.

Мамма MIA! (2008)

Легкий и позитивный фильм с Мерил Стрип и Пирсом Броснаном поднимет вам настроение не только интересной сюжетной линией, но еще и веселыми песнями. Мюзикл рассказывает о девушке, которая решила пригласить на свадьбу своего отца, но не знает, кто им является. Поэтому она зовет сразу троих мужчин, с которыми у ее матери были романы.

"Зависнуть в Палм-Спрингс" (2020)

Комедия с Энди Сэмбергом и Кристин Милиоти является так называемым переосмыслением легендарного фильма "День сурка". Фильм расскажет о героях, которые попали в "петлю времени" и теперь каждый их день проходит в отеле. Летние пейзажи и интересный сюжет оценят даже самые придирчивые киноманы.

"Короли лета" (2013)

История расскажет о летних каникулах трех юношей. Они сбегают от родителей и становятся "лесными жителями". Легкая комедия ненавязчиво показывает проблемы переходного возраста и навеивает приятные воспоминания о беззаботной юности.

"Вики Кристина Барселона" (2008)

Мелодрама Вуди Аллена с Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус рассказывает о страсти и любовном треугольнике. События разворачиваются в живописном испанском городе. Атмосфера улочек, пропитанных чувствами, вызывает желание путешествовать и наслаждаться жизнью.

"Жаркие летние ночи" (2017)

Комедийная мелодрама с "нотками" криминала расскажет о "тихоне", который решил провести летние каникулы на живописном полуострове в США. Там персонаж Тимоти Шаломе встречает новых друзей, знакомится с девушкой и начинает понимать, что такое взрослая жизнь. Этот фильм снят на основе баек и историй людей из маленького городка.

Напомним, ранее стало известно, что россияне украли украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня".

Вас также могут заинтересовать новости: