На территории страны-агрессора его показывают как "досеансное обслуживание".

Россияне украли украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня". После начала полномасштабной войны все кинопроизводители мира перестали сотрудничать с кинотеатрами страны-агрессора. Однако те продолжают транслировать и голливудские киноленты, и украинские, незаконно скачивая их через торренты.

Как сообщили создатели фильма MAVKA, россияне анонсировали показ "Братья Супер Марио в кино". Продавая билеты на эту киноленту, они включают в перечень услуг так называемое "досеансное обслуживание". Под данным "обслуживанием" подразумевается показ фильма "Мавка. Лесная песня".

"У кинотеатров России нет разрешения на показ ни голливудских блокбастеров, ни украинских фильмов. Следовательно, "Мавка" стала частью новой схемы теневого проката в России. Они продают билеты на один фильм, но показывают другой и называют это "досеансным обслуживанием". Но анонсы показов нашего фильма - муляж, ведь у страны-террориста нет доступа к нашему мультфильму и тем более прав на его дистрибуцию. Но для нецивилизованной страны правил и законов нет. Крадет и у нас, и у Голливуда. Будьте внимательны, сознательны и потребляйте лицензионный контент. Ведь честность и прозрачность - то, что отличает нас от них", - заявили создатели "Мавки".

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О фильме "Мавка. Лесная песня"

"Мавка. Лесная песня" - это украинский мультфильм, созданный при поддержке Госкино и Агентства США по международному развитию. Киноленту показывали не только в Украине, но и во многих странах мира, где она смело устанавливала рекорды по количеству выкупленных билетов и вызывала восторженные отзывы как детей, так и взрослых.

Напомним, с февраля из онлайн-кинотеатров России изъяли фильмы вселенной Гарри Поттера.

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