После Одессы Лорак сразу же отправилась на российский фестиваль "Новая волна" в Сочи.

Скандальная певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, анонсировала первую за последние семь лет песню на украинском языке.

Об этом она рассказала во время концерта в Сочи.

Песня войдет в альбом певицы, релиз которого выйдет осенью. При этом Лорак выделила своих "интернациональных" сторонников, заявив, что музыка "не имеет национальности".

"Осенью будет полноценный альбом, но также будет песня особенная для меня лично. Она будет на украинском языке. Думаю, порадует моих интернациональных поклонников, потому что у музыки нет, как известно, национальности. Потому что она звучит от сердца", – ответила певица.

16 августа Лорак выступила в одесском ночном клубе, это были ее первые официальные гастроли в Украине за последние семь лет. Предыдущие концерты артистки срывали активисты, которым не нравится нечеткая политическая позиция певицы насчет агрессии России в Украине.

После Одессы Лорак сразу же отправилась на российский фестиваль "Новая волна" в Сочи.

Ранее ведущий и продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал анонсированное появление Софии Ротару на концерте ко Дню независимости в Киеве из-за ее недавнего участия в конкурсе РФ.

Автор: Яна Ставская