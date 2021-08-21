24 августа Ротару должна выступать в Киеве, поздравляя украинцев с 30-летием независимости страны.

Известный украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк раскритиковал анонсированное появление певицы Софии Ротару на праздничном концерте ко Дню независимости на НСК "Олимпийский".

Об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что Ротару недавно выступала на российском фестивале "Новая волна" в Сочи.

"При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи – курорте страны-агрессора – я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости. Во время войны нельзя одновременно выступать и для оккупантов, и для жертв агрессии", – пояснил он.

Читайте такжеОпальная Ани Лорак после концерта в Украине рванула в Россию на "Новую волну" (фото)Кондратюк отметил, украинские звезды гастролируют в России из-за отсутствия в Украине закона о коллаборантах.

"...каждый по-своему трактует возможность работать в РФ и сотрудничать с агрессором. И такое положение дел – полный антигосударственный бред", – написал ведущий.

24 августа Ротару должна выступать в Киеве, поздравляя украинцев с 30-летием независимости страны. По мнению пользователей сети, вряд ли ее появление на праздничной сцене в Украине понравится патриотам.

Сама Ротару выступление в РФ не комментирует и даже в социальных сетях она не показывает, как она провела время в Сочи.

Автор: Яна Ставская