Фронтмен известной американской группы прогулялся утром по Подолу.

Известный американский рэпер, продюсер и фронтмен группы Black Eyed Peas Уильям Адамс, известен также как Will.i.am, прилетел в Киев.

Музыкант, во время утренней прогулки по улицам Подола, заметил на одном из домов мурал Нунка. Звезду так поразила красота настенного рисунка на киевском здании, что он решил поделиться этим со своими поклонниками в сторис в Instagram.

"Я иду по улице Киева, в Украине. Смотрю на здание, и что я вижу? Рисунок Нунка! Это Нунк, брат! Это чертовски красиво!"- эмоционально рассказал Адамс.

Читайте такжеBlack Eyed Peas и Шакира выпустили клип на совместную песнюПока причина визита певца в Киев неизвестна. Однако, поклонники Уильяма Адамса предполагают, что он приехал в столицу Украины в поисках локации для съемок клипа.

Как отмечает ТСН, ранее многие популярные исполнители выбрали локациями для своих клипов именно украинские пейзажи. Видеоработами, отснятыми в Украине, могут похвастаться Сoldplay, Майли Сайрус, Pink Floyd, Рита Ора, Hurts, NCT Dream и многие другие мировые знаменитости.

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Автор: Иван Бойко