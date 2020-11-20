Леди Гага / фото instagram.com/ladygaga
Американская певица Леди Гага присоединилась к актерскому составу боевика «Скоростной поезд». Режиссером картины выступает Дэвид Литч.
Читайте такжеЛеди Гага выпустила новый альбом "Chromatica" (аудио)Об этом сообщает Collider.
Главную роль в фильме исполняет Брэд Питт. Также в нем задействованы Джоуи Кинг, Аарон Тейлор-Джонсон и Зази Битз.
Фильм «Скоростной поезд»: что известно
- В основе сюжета – известная книга японского писателя Котаро Исака Mariabeetle.
- Фильм расскажет о группе наемных убийц, которые оказываются вместе в скоростном поезде, идущем из Токио в Мориоку.
- Каждому из героев поручили свою миссию, однако между ними назревает конфликт, перерастающий в борьбу за выживание.
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