Леди Гага вместе с Брэдом Питтом сыграет в боевике о наемных убийцах

В основе сюжета – книга японского писателя Котаро Исака Mariabeetle.

Американская певица Леди Гага присоединилась к актерскому составу боевика «Скоростной поезд». Режиссером картины выступает Дэвид Литч. Читайте такжеЛеди Гага выпустила новый альбом "Chromatica" (аудио)Об этом сообщает Collider. Главную роль в фильме исполняет Брэд Питт. Также в нем задействованы Джоуи Кинг, Аарон Тейлор-Джонсон и Зази Битз. Фильм «Скоростной поезд»: что известно В основе сюжета – известная книга японского писателя Котаро Исака Mariabeetle.

Фильм расскажет о группе наемных убийц, которые оказываются вместе в скоростном поезде, идущем из Токио в Мориоку.

Каждому из героев поручили свою миссию, однако между ними назревает конфликт, перерастающий в борьбу за выживание. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: УНИАН

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