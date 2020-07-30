Netflix добавит в каталог несколько культовых сериалов о темнокожих

Первым, 1 августа, начнется телесериал "Мойша".

Сервис Netflix добавит в свой каталог сразу семь культовых сериалов о темнокожих людях.

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Как сообщается в Twitter Strong Black Lead, это будет сделано в течение трех месяцев. В частности, два выйдут в августе, два в сентябре и три в октябре.

Первым, 1 августа, начнется телесериал "Мойша". Также Netflix приобрел права на шоу "Игра", "Сестра, сестра", "Подруги", "Паркеры", "Половина и половина" и "Один на один".

Каждый из этих сериалов выходил в эфир на протяжении многих лет. Все ситкомы показывали по телевидению в 90-х и 2000-х.

Как сообщал УНИАН.Lite, звезда "Очень странных дел" сыграет главную роль в фильме Netflix о мошеннице.

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