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Netflix назвал 10 своих самых популярных фильмов

22:10, 15 июля 2020
Кино и музыка
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Фильм "Тайлер Рейк: Операция по спасению" возглавил рейтинг кинолент от Netflix / Скриншот

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Список приводит издание Bloomberg. При составлении рейтинга учитывалось количество просмотров той или иной картины за первые четыре недели после ее выхода.

Топ-10 фильмов Netflix

  • "Тайлер Рейк: Операция по спасению" (99 млн просмотров)
  • "Птичий короб" (89 млн просмотров)
  • "Правосудие Спенсера" (85 млн просмотров)
  • "Призрачная шестерка" (83 млн просмотров)
  • "Загадочное убийство" (73 млн просмотров)
  • "Ирландец" (64,2 млн просмотров)
  • "Тройная граница" (63 млн просмотров)
  • "Не та девушка" (59 млн просмотров)
  • "Платформа" (56,2 млн просмотров)
  • "Идеальное свидание" (48 млн просмотров)

 Как сообщал УНИАН, Netflix готовит приквел популярного сериала "Ведьмак".

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Теги: #сериалы Netflix