Netflix назвал 10 своих самых популярных фильмов

Все десять фильмов, попавшие в рейтинг, были выпущены в течение трех последних лет.

Сервис Netflix обнародовал топ из десяти своих наиболее популярных оригинальных фильмов. Читайте такжеТри новых произведения из сборника новелл Стивена Кинга экранизируют Список приводит издание Bloomberg. При составлении рейтинга учитывалось количество просмотров той или иной картины за первые четыре недели после ее выхода. Топ-10 фильмов Netflix "Тайлер Рейк: Операция по спасению" (99 млн просмотров)

"Птичий короб" (89 млн просмотров)

"Правосудие Спенсера" (85 млн просмотров)

"Призрачная шестерка" (83 млн просмотров)

"Загадочное убийство" (73 млн просмотров)

"Ирландец" (64,2 млн просмотров)

"Тройная граница" (63 млн просмотров)

"Не та девушка" (59 млн просмотров)

"Платформа" (56,2 млн просмотров)

"Идеальное свидание" (48 млн просмотров) Как сообщал УНИАН, Netflix готовит приквел популярного сериала "Ведьмак". Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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