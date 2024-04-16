Главные роли в фильме сыграли Маргарет Кволли, Джеральдин Вишванатан, Педро Паскаль и Мэтт Деймон.

Новый фильм режиссера Итана Коэна "Красотки в бегах" (Drive-Away Dolls) станет фильмом-закрытием нынешнего киевского ЛГБТКИА+ кинофестиваля SUNNY BUNNY.

В центре сюжета первого сольного фильма младшего из братьев Коэнов ("Большой Лебовски", "Фарго", "Баллада Бастера Скраггса", "Мост шпионов", "Старикам здесь не место") – две подруги. Джейми сожалеет о разрыве со своей девушкой, а Мэриан просто нужно расслабиться. В попытке начать все с чистого листа они отправляются в полную сюрпризов поездку в Таллахасси. Однако дела идут наперекосяк, как только их пути пересекаются с бандой преступников-неудачников. Сценарий Итан написал вместе со своей женой Тришей Кук, а сам кинопроект был задуман еще в начале 2000-х.

В фильме сыграли такие звезды, как Маргарет Кволли ("Бедные-несчастные", "Однажды в Голливуде", "Горничная"), Педро Паскаль ("Игра престолов", "Наркотики", "Мандалорец", "Последние из нас"), Мэтт Дэймон ("Умница Уилл Хантинг", "Одиннадцать друзей Оушена", "Талантливый мистер Рипли"), Джеральдин Вишванатан ("Безупречный", "Чудотворцы"), Бини Фелдштейн ("Леди Берд", "Импичмент: Американская история преступлений") и другие.

Мировая премьера фильма состоялась в феврале 2024 года и он получил противоречивые отзывы – критики оценили его средне, а вот зрителям вообще понравилось не очень.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 63% одобрения от критиков и лишь 36% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 56 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 4,6 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Когда и выйдет ли вообще фильм в широкий украинский прокат, пока неизвестно. Сначала его выход планировался в Украине на сентябрь 2023 года, однако поскольку его мировой релиз перенесли на полгода вперед из-за масштабной забастовки актеров и сценаристов Голливуда, эти планы сорвались.

Как сообщал УНИАН, с 19 по 26 апреля 2024 года в столичном кинотеатре "Жовтень" пройдет ЛГБТКИА+ кинофестиваль SUNNY BUNNY ("Солнечный зайчик"). Фильмом открытия мероприятия станет картина Хулио Торреса "Проблемиста", одну из ролей в которой сыграла Тильда Суинтон.

В то же время одним из самых громких событий фестиваля станет украинская фестивальная премьера фильма "Все мы чужие", ставшего одним из крупнейших кинохитов прошлого года. Режиссером драмы является Эндрю Хейг, а главные роли исполнили такие звезды, как Эндрю Скотт, Пол Мескал, Клэр Фой и Джейми Белл.

Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться в нашем отдельном материале.

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