Картина была представлена на Международном фестивале документального кино в Салониках.

Вышел трейлер украинского документального фильма "Королевы радости". Ленту с участием травести-дивы Монро представили на международном кинофестивале в Греции.

"Королевы радости" - это картина о самопознании, личной свободе и силе сообщества. Она рассказывает историю трех украинских квир-персон. Речь идет о Монро - трансгендерном человеке, иконе украинской квир-сцены и блогерше, также об Артуре Озерове - дрэг-артисте и воине и об Александре Данилине - артисте дрэг-культуры.

Во время полномасштабной войны они объединяются, чтобы организовать благотворительное дрэг-шоу в поддержку Украины и ее защитников, доказывая, что искусство и культура могут быть мощным оружием сопротивления и солидарности.

Видео дня

"Для меня участие в "Королевах радости" - это о возможности рассказать свою историю поиска гендерной и национальной идентичности, несмотря на войну, несмотря на давление внутри общества, несмотря на страхи и травмы. Своим примером я не устаю демонстрировать украинцам, что жизнь создана для радости. В кино есть сцена моего поступления в институт на психолога, сейчас я заканчиваю двухлетнее обучение и летом планирую получить диплом. Это к тому, что жизнь - это все же о нашем выборе!" - поделилась Монро.

Премьера дебютной ленты режиссера Ольги Гибелинды состоялась в рамках конкурсной программы Newcomers на Международном фестивале документального кино в Салониках, одном из самых престижных документальных мировых кинофорумов.

В фильме Гибелинда сочетает художественную чувствительность с документальной точностью. Она стремится донести истории своих героев до широкой аудитории, побуждая к диалогу об идентичности, самовыражении и праве быть собой. Еще до премьеры картина была внесена в список самых ожидаемых фильмов фестиваля изданием Deadline.

Напомним, ранее вышел трейлер последнего сезона сериала "Ты" от Netflix. Премьера финальной части сериала состоится уже этой весной.

Вас также могут заинтересовать новости: