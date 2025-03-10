Премьера финальной части сериала состоится уже этой весной.

Стриминговый сервис Netflix обнародовал трейлер нашумевшего сериала-триллера "Ты". Стало известно, когда ждать финальные 10 серий нового сезона, которые завершат историю психопата-убийцы Джо Голдберга в исполнении американского актера Пенна Беджли.

Как пишет Tudum, в новых сериях главный герой вернется в Нью-Йорк. Его новой партнершей становится Кейт Гелвин, которую сыграла актриса Шарлотта Ричи.

К Беджли в пятом сезоне присоединятся также Мэдлин Брюэр, Анна Кэмп и Гриффин Мэтьюз. По сюжету в картине зрители увидят, как складывается жизнь и отношения Джо с Кейт. Он будет пытаться забыть о прошлом и построить счастливую жизнь. Однако его прошлые преступления напомнят о себе.

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"В эпическом пятом и последнем сезоне Джо Голдберг возвращается в Нью-Йорк, чтобы наслаждаться своей жизнью долго и счастливо. Пока ему не начнут угрожать призраки прошлого и его собственные темные желания", - говорится в синопсисе.

"Ты" - это психологическая драма-триллер, созданная Грегом Берланти и Сарой Гембл на основе одноименного романа писательницы Каролайн Кепнес. В 2023 году стало известно, что пятый сезон станет последним для сериала и завершит историю убийцы Голдберга. Исполнительными продюсерами картины стали Майкл Фоли и Джастин Ло.

Премьера последнего сезона "Ты" состоится 24 апреля 2025 года на Netflix.

Напомним, ранее вышел трейлер криминального сериала "Мобленд" с Томом Харди и Пирсом Броснаном, в котором несколько эпизодов снял Гай Ричи. Стало известно, когда ждать премьеру картины.

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