Обе громкие премьеры состоятся в начале июня 2022 года.

Украинский кинопрокатчик B&H film distribution официально объявил о выходе в Украине фильмов "Топ Ган: Мэверик" и "Морбиус".

Как говорится в пресс-релизе B&H film, долгожданное возвращение культовой ленты с Томом Крузом в главной роли "Топ Ган: Мэверик" в украинских кинотеатрах состоится 2 июня 2022 года. События фильма происходят через 36 лет после событий в первом фильме. Легендарный Питер Митчел решает поработать новым летным инструктором Top Gun, где также обучается Брэдли Петух Брэдшоу, сын Ника Гуся Брэдшоу, который стремится стать летчиком, как его отец.

В то же время 9 июня 2022 года в украинский прокат наконец выйдет супергеройский фильм "Морбиус" с Джаредом Лето в главной роли. Обладатель премии "Оскар" на этот раз перевоплотится в загадочного вампира Морбиуса. Обнаружив у себя смертельный недуг, известный ученый-биохимик соглашается на рискованный эксперимент. То, что изначально кажется успешными лекарствами, превращается в страшную неуправляемую силу.

Вас также могут заинтересовать новости: