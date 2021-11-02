В украинский прокат фильм должен выйти 27 января 2022 года.

Вышел новый трейлер долгожданного супергеройского фильма ужасов по комиксам Marvel "Морбиус" (Morbius) с Джаредом Лето ("Реквием по мечте", "Господин Никто", "Бегущий по лезвию 2049", "Отряд самоубийц") в главной роли.

Как сообщает пресс-служба B&H film distribution, в украинский прокат фильм должен выйти 27 января 2022 года.

Отметим, в фильме Джаред Лето сыграет неизлечимо больного ученого-биохимика доктора Майкла Морбиуса, который, ища лекарство от недуга, превратится в живого вампира. Впрочем, вскоре то, что изначально кажется успешными лекарствами, превратится в страшную неуправляемую силу.

В новом трейлере к фильму зрителям показали чуть больше суперспособностей Морбиуса – к примеру, кроме силы, регенерации и эхолокации он еще сможет летать. В то же время, из трейлера становится понятно, что новый статус будет причинять герою тяжелые душевные страдания.

Читайте такжеВышел трейлер фильма ужасов от культовой студии Blumhouse с Итаном Хоуком в роли маньяка (видео)При этом в трейлере показали чуть больше намеков на связь "Морбиуса" со вселенными "Венома" и "Человека-паука". В частности, детектив Альберто Родригес (Аль Мадригал) вспомнит Сан-Франциско, где происходили события "Венома". Кроме того, к Морбиусу в трейлере обращается персонаж Майкла Китона, сыгравший преступника Адриана Тумса / Стервятника в фильме "Человек-паук: Возвращение домой".

Также известно, что в фильме сыграют Мэтт Смит ("Доктор Кто", "Терминатор: Генезис", "Прошлой ночью в Сохо"), Адриа Архона (сериал "Настоящий детектив", фильмы "Тройная граница", "Шестеро вне закона"), Джаред Харрис ("Шерлок Холмс: Игра теней", "Агенты А.Н.К.Л.", сериалы "Корона" и "Чернобыль") и Тайриз Гибсон (франшизы "Форсаж" и "Трансформеры").

Как сообщал УНИАН, фильм "Веном 2" вышел в украинский прокат в октябре 2021 года.

Автор: Марина Григоренко