Клип на песню смонтирован из видео, снятых украинскими полярниками во время экспедиций.

Украинский музыкант Константин Почтар, выступающий под псевдонимом Postman, выпустил новую песню «Антарктида», ставшую вторым синглом с его будущего альбома.

Читайте такжеУкраинские полярники присоединились к международному проекту – будут моделировать изменения климата

Как сообщает пресс-служба НАНЦ, это совместный проект музыканта с Национальным антарктическим научным центром, выпущенный по случаю 25-летия украинской антарктической станции «Академик Вернадский».

Клип на песню смонтирован из видео, снятых украинскими полярниками во время экспедиций (видео 25-й Украинской антарктической экспедиции и Александра Зуласа).

«Антарктида» – это песня об изоляции, написанная во время первого локдауна. На ее создание меня вдохновил документальный фильм о нарвалах. Большую часть года они проводят в полузамерзших реках, отрезанные от океана. Когда наступает весна, лед трескается и по этим трещинам нарвалы выплывают в открытый океан, спариваются, питаются и снова возвращаются в проливы, которые впоследствии замерзают. Эта история очень резонировала с 2020 годом, локдаунами и коротким и насыщенным летом», – рассказал Константин Почтар.

Музыкант признался, что давно следит за деятельностью станции «Академик Вернадский» и очень радуется новостям оттуда.

«Хочется, чтобы о ее существовании узнало больше людей и в Украине, и за ее пределами. Когда я написал песню, то отправил ее в сообщении в НАНЦ. Она понравилась полярникам, и мы договорились совместно сделать клип. Он смонтирован из видео, снятых участниками экспедиций в Антарктиде. Теперь все желающие могут увидеть эти потрясающие пейзажи, наших полярников и станцию в сопровождении очень тематической песни», – добавил он.

«Мы благодарны Postman за такое творческое сотрудничество, необычайный клип и трогательную песню. Она является замечательным подарком к 25-летию станции», - отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.

Кстати, за новостями от украинских полярников можно следить на странице экспедиции в Instagram.

Другие новости со станции " Академик Вернадский»

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Марина Григоренко