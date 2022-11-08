Фрейзер благодаря этой роли считается одним из главных претендентов на "Оскар" в 2023 году.

Культовая студия A24 выпустила первый трейлер драматического фильма "Кит" от режиссера Даррена Аронофски ("Реквием по мечте", "Реслер", "Черный лебедь") с Бренданом Фрейзером ("Мумия", "Путешествие к центру Земли, "Роковой патруль") в главной роли.

В центре сюжета фильма – мужчина среднего возраста по имени Чарли с весом более 270 килограммов, который пытается восстановить связь со своей 17-летней дочерью. Когда-то он бросил свою семью ради любовника, который впоследствии умер. После этого Чарли начал переедать из-за боли и вины.

Кроме того, в фильме сыграли звезда "Очень странных дел" Сэди Синк, а также Саманта Мортон ("Особое мнение", "Контроль", "Она") и Хонг Чау ("Уменьшение", "Меню").

Выход фильм "Кит" в прокат

Выход фильма в прокат запланирован на 9 декабря 2022 года, однако пока неизвестно, смогут ли посмотреть его на больших экранах украинские зрители.

Премьера фильма состоялась в сентябре 2022 года на 79-м Венецианском кинофестивале, где "Кит" получил 6-минутные овации и восторженные отзывы критиков. Тем не менее, жюри фестиваля оставило фильм без главных наград, вручив его режиссеру Даррену Аронофски лишь несколько утешительных отличий.

В Америке фильм впервые показали во время международного кинофестиваля в Торонто, где фильм был тепло воспринят, а Брендан Фрейзер получил награду в актерской номинации.

В целом, критики отметили актерскую игру Фрейзера как одну из самых сильных сторон фильма. В частности, благодаря этой роли он считается одним из главных претендентов на "Оскар" в 2023 году.

Во время съемок фильма актеру приходилось носить на себе от 20 до 136 килограммов грима и элементов специально разработанного костюма, в котором было очень трудно двигаться. Чтобы подготовить актера к съемкам, у гримеров и костюмеров ежедневно уходило по 2-6 часов.

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