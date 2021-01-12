Фрейзер известен как звезда Франшизы «Мумия», последний фильм которой вышел еще в 2008 году.

Режиссер Даррен Аронофски («Реквием по мечте», «Черный лебедь») снимет драму «Кит» (The Whale) с Бренданом Фрейзером в Главной роли.

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Как сообщает Deadline, производством фильма займутся компании A24 и Protozoa Pictures. Сценарий будет основан на одноименной пьесе драматурга Сэмюэля Д. Хантера, написанной в 2012 году. Сам Хантер займется адаптацией постановки для киносценария.

Пьеса «Кит» в свое время собрала ряд наград и получила признание критиков. Сюжет посвящен немолодому мужчине, который ведет затворнический образ жизни в захолустье штата Айдахо. Герой весит почти 300 кг и «пожирает себя изнутри», но все же хочет наладить контакт со своей дочерью, которая стала проблемным подростком.

Брендан Фрейзер известен как звезда Франшизы «Мумия», последний фильм которой вышел еще в 2008 году. В прошлом году состоялся релиз сериала «Роковой патруль» с его участием.

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Автор: Дмитрий Захаров