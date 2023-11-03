В прокат фильм режиссера Дэвида Литча выйдет 1 марта 2024 года.

Кинокомпания Universal Pictures представила первый трейлер комедийного боевика "Каскадер" (The Fall Guy) с Райаном Гослингом и Эмили Блант.

Фильм, основанный на одноименном сериале 1980-х годов, расскажет о каскадере по имени Кольт, который переживает не лучшие времена. Однажды его нанимают дублировать самую известную звезду боевиков Тома Райдера, и когда кажется, что его жизнь вот-вот наладится – все идет наперекосяк. Оказывается, режиссер фильма – бывшая девушка Кольта, с которой они плохо расстались, и она совсем не рада сотрудничеству. Более того, звездный актер внезапно исчезает – и теперь Кольт должен применить все свои навыки, чтобы отыскать Райдера, если он хочет сохранить эту работу.

Помимо Райана Гослинга ("Драйв", "Бегущий по лезвию 2049", "Барби") и Эмили Блант ("Тихое место", "Оппенгеймер", "Продавцы боли"), в фильме сыграли Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипец", "Мстители: Эра Альтрона", "Скоростной поезд"), Стефани Сюй ("Все везде и сразу"), Уинстон Дюк ("Черная пантера"), Анна Веддингем ("Тед Лассо") и другие.

Режиссером фильма выступил бывший дюблер Брэда Питта и Жана-Клода Ван Дамма, профессиональный каскадер Дэвид Литч, который до этого снял фильмы "Джон Уик", "Атомная блондинка", "Дэдпул 2", "Форсаж: Хоббс и Шоу" и "Скоростной поезд".

В мировой прокат фильм "Каскадер" должен выйти 1 марта 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: